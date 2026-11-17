В России после завершения школьных каникул и возобновления очного учебного процесса выросла заболеваемость ОРВИ. Всего за неделю зарегистрировано 608 тысяч случаев. Число заболевших гриппом превысило 2,8 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, чаще всего у пациентов выявляют вирусы негриппозной этиологии – на них приходится 79,5% случаев, включая риновирусы (32,1%) и парагрипп (16,2%). В то же время в каждом пятом положительном тесте обнаруживают вирус гриппа: специалисты уже фиксируют штаммы А(H1N1), A(H3N2), B и C.

В Свердловской области заболеваемость также выросла – на 23,5% по сравнению с прошлой неделей. В регионе болеют 25,2 тысячи человек, из них более 12 тысяч в Екатеринбурге.

Самым надежным способом профилактики остается вакцинация. В России уже привито от гриппа более 45,4 миллиона граждан. Санврачи напоминают: особенно важно вакцинироваться людям из групп риска – тем, кто часто болеет ОРВИ, пациентам с хроническими болезнями легких и сердечно-сосудистой системы, с метаболическими нарушениями и ожирением. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге работают дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах, где можно поставить прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, гепатита и кори.

График работы выездных пунктов:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – пятница с 15:00 до 19:00 (грипп, дифтерия и столбняк, гепатит В, пневмококк);

ТРЦ «Veer Mall» (пр. Космонавтов, 108д) – пятница с 12:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00 (грипп, пневмококк);

ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – пятница с 10:00 до 15:00 (грипп, дифтерия и столбняк, пневмококк);

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (грипп, пневмококк, дифтерия и столбняк, корь, гепатит В);

ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (грипп, пневмококк, дифтерия и столбняк, корь, гепатит В);

ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) – вторник с 10:00 до 15:00 (грипп, дифтерия и столбняк, пневмококк);

ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) – вторник с 10:00 до 15:00 (грипп, дифтерия и столбняк, пневмококк).

Вакцинироваться в мобильных пунктах до конца ноября может бесплатно любой свердловчанин старше 18 лет. Такой возможностью уже воспользовались 920 человек. Медики напоминают, что для профилактики каждого инфекционного заболевания действует свой график ревакцинации, поэтому, чтобы понять, нужна ли дополнительная прививка, необходимо иметь при себе сертификат, паспорт и медицинский полис. Перед процедурой каждого посетителя осмотрит терапевт: проверит температуру, давление и соберет анамнез.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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