Массовая льготная ипотека на новостройки, действовавшая с 2020 по 2024 год, сделала жилье менее доступным. За этот период цены на квартиры выросли более чем в два раза, существенно обогнав рост доходов населения. Сейчас рынок недвижимости переживает застой. Объемы продаж вырастут только при условии, если цены на квартиры будут расти медленнее, чем зарплаты людей. Об этом рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, выступая на пленарной дискуссии Уральского форума недвижимости «Коды успеха».

«В экономике ничего бесплатного не бывает. За любые льготы всегда кто-то платит, и часто – напрямую налогоплательщики. На сегодняшний день расходы бюджета на субсидирование льготных ипотечных программ составляют более триллиона рублей в год. И это будет продолжаться еще много-много лет. Есть и второй момент, который не все осознают. Чем больше объем льгот в экономике, тем выше процентные ставки для всех остальных, кто эти льготы не получает. Если сейчас отменить все льготные программы, то общий уровень ставок будет сильно ниже, чем сейчас. Мы все как общество косвенно оплачиваем льготы для отдельных граждан. Чем была плоха льготная ипотека для новостроек – она была массовой. А Центробанк выступает за то, чтобы льготные программы носили адресный характер. Чтобы льготы получали те, кому общество действительно хочет помогать», – пояснил Кирилл Тремасов.

По его словам, именно из-за большого объема льготных кредитов в российской экономике есть разрыв между ключевой ставкой (14%) и уровнем инфляции (7%). В 2027 году Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 12,5% – 13,5% и возвращение к целевым значениям инфляции 4%. Но если не будет новых шоков для экономики. «Мы были близки к целевому значению и в этом году, но случился топливный кризис, который оказал как прямое влияние на инфляцию, так и имел вторичные эффекты, связанные с инфляционными ожиданиями населения», – отметил советник председателя Центробанка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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