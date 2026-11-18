Президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова рассказала, как изменилась работа специалистов по недвижимости после громкого «дела Долиной».

«Этот кейс показал, что доверие к риэлторскому сообществу, к сожалению, невелико. Чтобы это исправить, в 2026 году мы запустили бесплатное приложение «Мой риэлтор». В нем клиент может выбрать аттестованного специалиста, договориться о стоимости, заключить договор и там же оставить отзыв о его работе. В приложении учтены только профессиональные риэлторы, которые добровольно прошли аттестацию Гильдии, а их деятельность застрахована. Таким образом, мы пытаемся обелить рынок», – рассказала Ирина Зырянова на пленарной дискуссии Уральского форума недвижимости.

По ее словам, добровольную аттестацию прошли всего 12% участников риэлторского рынка. Например, в Свердловской области работают порядка 38 тысяч риэлторов, но аттестацию имеют лишь 1359 специалистов.

«У нас также выстроена работа со следственным департаментом МВД России. Каждый квартал мы получаем от них специальные скрипты по работе с гражданами. Какие вопросы должен задать риэлтор, чтобы выяснить, не находится ли клиент под влиянием мошенников, и что нужно сделать в письменной форме и зафиксировать на видео [чтобы не столкнуться с мошенничеством]. Если вдруг происходят такие ситуации, что риэлтор не может вытащить клиента из тисков мошенников, то сразу идет обращение в МВД. У нас даже был создан чат-бот для пострадавших, к сожалению, их было много. Помогли всем, кому смогли», – добавила Ирина Зырянова.

Напомним, певица Лариса Долина летом 2024 года продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Артистка отсудила имущество обратно, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и квартиры. Справедливость была восстановлена только в Верховном суде России. После «кейса Долиной» на рынке недвижимости участились случаи оспаривания сделок под предлогом того, что продавец находился под влиянием мошенников. Эта схема в простонародье стала называться «бабуллинг».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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