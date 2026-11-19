В Свердловской области есть районы, в которых статистика по заболеваемости раком прямой кишки и раком предстательной железы существенно отличается от общей по региону – на севере Среднего Урала регистрируется существенно меньше таких злокачественных опухолей. Однако по факту они есть, просто не попадают в статистику. Причина – нежелание людей идти на диагностику. Об этом рассказал главный онколог минздрава Свердловской области Денис Демидов.

По его словам, это связано с особенностями менталитета. «У нас есть в области районы, где традиционно много колоний, мест лишения свободы, и часть контингента, когда освобождается оттуда, оседает в этих же территориях. При этом ввиду специфики мышления они не идут ни к урологам, ни к проктологам», – заметил врач.

Напомним, колоректальный рак, по данным минздрава региона, вышел на первое место по причинам смертности в Екатеринбурге среди злокачественных новообразований. В целом по региону лидирует рак легких. На третьем месте – рак предстательной железы, он добавил к смертности по сравнению с 2015 годом +90,8%.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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