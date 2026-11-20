Дениса Мамонтова сняли с должности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает ДИП.
Губернатор отстранил Мамонтова в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области и областным законом «Об областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области». Кто займет этот пост, пока не сообщается.
Денис Мамонтов получил пост министра экологии в ноябре 2022 года, в ноябре 2025-го был переназначен на эту же должность.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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