Дениса Мамонтова сняли с должности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает ДИП.

Губернатор отстранил Мамонтова в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области и областным законом «Об областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области». Кто займет этот пост, пока не сообщается.

Денис Мамонтов получил пост министра экологии в ноябре 2022 года, в ноябре 2025-го был переназначен на эту же должность.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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