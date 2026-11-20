В Полевском администратору сауны, где дети отравились парами хлора, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Женщину обвиняют в оказании небезопасных услуг для детей младше шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и собирать доказательства.

Напомним, инцидент произошел в комплексе отдыха в селе Косой Брод во время празднования детского дня рождения, на который приехали взрослые с детьми. Гости почувствовали резкий запах хлора и несколько раз жаловались на это администратору. В итоге шестеро детей отравились парами, и их пришлось госпитализировать. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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