Депутат Алексей Вихарев рассказал об очередном приеме граждан, который он провел. Некоторые вопросы, по признанию главы фракции «Единая Россия» в городской думе, сложно решить без поддержки.

К примеру, жители Орджоникидзевского района пытаются отстоять площадку для дрессировки собак на ул. Машиностроителей, 5, – на ее месте строят торговый центр.

«Кинологическая служба работала по этому адресу больше 40 лет, с 1980-х. Здесь занимались не только социализацией и воспитанием собак, но и готовили будущих кинологов, инструкторов. Равноценных площадок в районе нет. Инициативная группа собрала почти 400 подписей в защиту. Просят либо оставить им прежнее место, скорректировав план застройки, либо предоставить другой участок. Объясняют, что стандартные дог-парки для выгула собак не подходят: нет специальных снарядов для дрессировки, не соблюдены нормативы по удаленности от жилых домов и соцобъектов, не учтены многие другие нюансы. Подходящие площадки есть на Уктусе, Сортировке, Юго-Западном, но регулярно ездить туда с Эльмаша и Уралмаша проблематично. Подключился к решению проблемы. Дело важное и нужное! Особенно учитывая большое число собаководов в нашем городе», – рассказал Алексей Вихарев.

На приеме также были зафиксированы жалобы на работу общественного транспорта в Екатеринбурге. «Получаю отзывы после изменения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Чкаловского района Ольга Юрьевна недовольна переменами в схеме автобуса № 52. Раньше он ехал по улице Бисертской, связывая Елизавет с Вторчерметом и центром города. А с 1 ноября перенаправлен по улице Селькоровской до Южной подстанции, без заезда на Елизавет. Пенсионерка говорит, что стало сложнее добираться из одного микрорайона в другой, в ее случае – это дорога от дома до поликлиники и обратно. Альтернативный маршрут № 57, по ее словам, ходит плохо: автобусов мало, ждать на остановке приходится по 40 минут. Перемены часто проходят непросто – на это нужно время. Но общественный транспорт должен работать для людей, а не против! Обязательно разберемся!» – отметил депутат.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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