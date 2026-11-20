В Североуральске сотрудники Госавтоинспекции задержали буйного водителя, который сел за руль без прав и спровоцировал ДТП.

Задержание водителя в Североуральске

Инцидент произошел вечером 19 ноября на улице Ленина. Мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», разогнался и врезался в металлический забор. Сам водитель не пострадал, машина получила серьезные повреждения. Приехавшие на место инспекторы ДПС установили, что за рулем был 39-летний местный житель. У мужчины были признаки опьянения, но он наотрез отказался и от дачи показаний, и от медицинского освидетельствования. Более того, водитель пытался оказать сопротивление инспекторам. Мужчину скрутили, надели на него наручники и доставили в полицию.

Выяснилось, что в декабре 2025 года дебошир был лишен водительских прав – за отказ от медосвидетельствования. Несмотря на это, он снова сел за руль. В отношении него возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Также ему грозит два уголовных дела – за повторное вождение без прав и применение насилия к полицейскому.

«Мужчина задержан, помещен в изолятор временного содержания до решения суда. Теперь ему, помимо увеличения срока лишения, грозит конфискация транспорта, крупные штрафы, с возможным лишением свободы на срок до 5 лет, либо принудительными работами. Автомобиль перемещен на спецстоянку. Проведение проверки по данному факту продолжается», – сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Североуральск, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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