10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 сентября, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге. О программе и участниках мероприятий, этнокультурных особенностях региона и истории праздника расскажут директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор парка Маяковского Павел Зубакин и проектный менеджер регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Свердловской области Анастасия Корысткина.

Празднование Дня народов Среднего Урала состоится 12 сентября. Мероприятия пройдут в парке Маяковского.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, гастролям Луганского республиканского академического музыкально-драматического театра им. М. Голубовича в Свердловской области. О репертуаре гастрольной программы, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта, а также о реализации плана «Больших гастролей» в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор Екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко, директор Луганского театра им. М. Голубовича, заслуженный деятель искусств ЛНР Виталий Балджи и начальник отдела гастрольных программ Росконцерта Владимир Черкасов (ВКС).

Гастроли Луганского республиканского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича пройдут с 11 по 28 сентября. Артисты выступят в Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, Челябинске и Уфе.

В 16:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) состоится онлайн-брифинг, посвященный организации школьного питания в Екатеринбурге. Спикером по вопросу выступит директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко. Трансляция будет организована и в группах администрации Екатеринбурга в социальных сетях (https://vk.ru/ekadm, https://ok.ru/ekburgru).

В 17:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии благоустроенной дворовой территории на улице Уральской, 67. Работы проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Аккредитация не требуется.

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