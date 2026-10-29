29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 октября, четверг
- В 10:00 в актовом зале Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 3-й этаж) состоится открытие IV Уральского историко-архивного форума. Форум посвящен 50-летию принятия Закона СССР от 29.10.1976 «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Деловая программа включает конференцию, круглые столы, выставку архивных документов, а также подведение итогов регионального этапа конкурса для школьников «Партизанские чтения». В мероприятии примет участие начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тарборин.