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29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 октября, четверг

  • В 10:00 в актовом зале Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 3-й этаж) состоится открытие IV Уральского историко-архивного форума. Форум посвящен 50-летию принятия Закона СССР от 29.10.1976 «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Деловая программа включает конференцию, круглые столы, выставку архивных документов, а также подведение итогов регионального этапа конкурса для школьников «Партизанские чтения». В мероприятии примет участие начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тарборин.