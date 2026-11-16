16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 ноября, понедельник
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всероссийскому дню правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября. В мероприятии примут участие вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области в Екатеринбурге Наталья Сидоркина, начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области Елена Уманская, начальник отдела по защите жилищных и имущественных прав граждан, находящихся под опекой или попечительством, Управления организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области Валентина Коломейчук и член исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Золоев.
- В 11:30 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Ильи Борзенкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». 19 августа 2025 года мальчик 2022 года рождения присел на эскалатор и положил руку на ступеньку, конечность затянуло в движущийся механизм, что привело к травматической ампутации.
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