В УрФО установлен рекорд по открытию новых эксроу-счетов

В Уральском федеральном округе отмечается резкий рост долевого строительства жилья с использованием эксроу-счетов. В августе было заключено 4 тысячи новых договоров, что является абсолютным рекордом с момента запуска нового механизма финансирования застройщиков. Всего в УрФО, по данным на 1 сентября 2020 года, было открыто более 22 тысячи счетов эскроу для расчетов с покупателями новостроек.

В августе также на 18% увеличилось число сделок между банками и застройщиками – 35 кредитных договоров на общую сумму 27 миллиардов рублей. За месяц было «раскрыто» 748 счетов, с которых застройщикам после завершения объектов было перечислено 2 миллиарда рублей, накопленных дольщиками. В целом на 1 сентября в УрФО остатки всех средств на счетах эскроу, в том числе «раскрытых», составляют 54 миллиарда рублей. Наиболее активно эскроу-счета используются в Тюменской и Свердловской областях.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, долевое строительство с использованием счетов эскроу показывает в регионах УрФО серьезный рост. Это обусловлено тем, что купить сейчас квартиру в строящемся доме можно только через новый механизм. Рост спроса в летние месяцы обусловлен с одной стороны льготными программами ипотеки на новостройки, с другой – желанием людей инвестировать в недвижимость как в долгосрочный инструмент», – отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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