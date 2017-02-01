Рухнувший в Ирбите памятник архитектуры ждет консервация (ФОТО) / Речи о скором восстановлении и реставрации объекта не идет

Публикации за 01.02.17

В последний день января Ирбит посетила специальная комиссия из Екатеринбурга, которая определила дальнейшую судьбу обрушившегося старинного здания. «Снести нельзя сохранить» – так была обозначена проблема, и ревизоры приняли решение, куда поставить запятую. Пострадавший памятник архитектуры будут пытаться восстановить.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в спецкомиссию, посетившую Ирбит, вошли сотрудники Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, МУГИСО, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия, Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. «Ждали от визита высоких гостей одного: решения о том, что делать со зданием дальше. Лучшим из вариантов был бы разбор фронтона или его укрепление (он опасно накренился в сторону соседнего здания, где находится музей народного быта и торговые точки, – прим. ред.), но все в городе от этой работы изначально отказались. Не исключался и вариант сноса памятника архитектуры, – сообщила сегодня NDNews.ru директор музея Татьяна Коновалова. – В итоге приняли решение поставить здание на консервацию, чтобы объект не обрушился совсем. Для сохранения будут укреплять кровлю, стены. Это целая технология. Правда, остаются еще вопросы по собственнику объекта».

По словам собеседницы агентства, власти Ирбита уже подыскали строительную фирму, которой предстоит заняться консервацией здания. В какую сумму обойдутся бюджету указанные работы, пока не известно. Стоит отметить, что консервация – достаточно хлопотный процесс. Главная его цель – защита здания от влаги. Если не закрыть отверстия обрушившегося объекта, элементы конструкции начнут деформироваться и разрушаться. Для защиты от осадков над пострадавшими памятниками архитектуры возводят временные кровли из доступных и недорогих материалов.

Дверные и оконные проемы закрывают рубероидом или пергамином, фанерными щитами, досками, в редких случаях – полиэтиленовой пленкой. По правилам общей безопасности, доступ на объект должен быть закрыт. Речь идет не столько о бомжах и любителях легкой наживы, сколько о детях, которые в поисках места для игр могут пробраться в здание и нечаянно покалечиться.

В то же время, как подметила Коновалова, пока говорить о каких-либо сроках окончания восстановительных и реставрационных работ не приходится. «Сначала – консервация, и только потом будут ставиться иные вопросы», – заключила представитель музея.

Напомним, в середине января в Ирбите на улице Революции, 25а, обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. ЧП случилось из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. Под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея: сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки.

От пострадавшего дома к соседнему пошли огромные трещины, есть опасность обрушения фронтонов. Музей народного быта и предприниматели, располагающиеся в примыкающем доме, начали нести существенные убытки. Соседство с представляющим опасность особняком вынудило музейщиков отменять экскурсии, коммерсанты теряют клиентов, так как всё, что сделано по следам ЧП, – это закрытие улицы Революции и выставление поста ДПС.

Добавим, что ответственность за старинное здание несет администрация Ирбита. Еще летом 2015 года МУГИСО передало в безвозмездное пользование муниципалитету и указанный объект (его стоимость на тот момент составляла 2 млн 432 тысяч рублей, – прим. ред.) и землю под ним (оценивалась в 1 миллион 685 тысяч рублей). Однако за два года местные власти так и не сподобились оформить его должным образом. И.о. руководителя МУГИСО Сергей Зырянов в ответном письме главе Ирбита Геннадию Агафонову отметил, что «риск случайной гибели или повреждения объекта до момента государственной регистрации перехода прав собственности и права муниципальной собственности несет принимающая сторона». По заключенному договору, именно город должен был заниматься содержанием объекта. Памятник архитектуры можно было спасти, если бы чиновники выполняли свои обязанности.

Собственник музея народного быта Михаил Смердов указал ранее NDNews.ru, что депутаты городской думы на 2017 год включили здание по улице Революции, 25, в план приватизации. Но приватизировать не успели, так как в ночь на 17 января произошло его обрушение.

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

Ирбит, Свердловская область. Другие новости 01.02.17

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