«Русские постоянно выпрыгивают из бассейнов», – владельцы осетровой фермы под Екатеринбургом рассказали о том, как приживается элитная рыба на Урале (ВИДЕО)

Публикации за 07.02.17

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Бывшие представительницы «креативного класса», никогда не державшие даже аквариума, создали под Екатеринбургом с нуля успешную осетровую ферму. Сейчас в их бассейнах уже 5 видов осетровых, каждый из которых со своими особенностями содержания.

Общее для всех рыб одно – они выращиваются в установке замкнутого водоснабжения. «В Свердловской области осетр выращивался только в водных (возле ГРЭС) фермах, – рассказывает одна из владелиц фермы Светлана Альтергот. – Три года назад, когда мы с Еленой Вихляевой (а мы тогда работали в рекламе) только увлеклись идеей рыбоводства, нам казалось: УЗВ с замкнутой водной системой – чем не «золотая ниша»? Ведь в установке замкнутого водоснабжения вода циркулирует из бассейнов с рыбами, очищается несколькими видами фильтров, насыщается кислородом – по сути, большой аквариум. Думали, вот сейчас организуем все и будем наслаждаться жизнью. А рыба сама будет жить, расти, ну и продавать ее – чего проще». За это время им пришлось постичь все детали «рыбоводства» – от температурного режима, необходимого для роста мальков, до технических особенностей насосов и генераторов самой установки. «Когда мы первый раз приехали за икрой, и техник нам объяснял нюансы содержания, Елена сказала: «Не смогу завтра, у меня выпускной у дочери». Техник засмеялся и сказал: «Если хотите заниматься рыбой, у вас будет только «выклев», «рои», «пересадки», а все остальное – выпускные, театры и прочее можете забыть. Иначе в этом деле не бывает», – рассказывает Светлана.

Все посетители отмечают отсутствие запаха, характерного для рыбных хозяйств, секрет – в правильной фильтрации воды. Это – основа «рыбьей гигиены». Воду для УЗВ берут из собственной скважины, и система фильтров очищает воду от остатков жизнедеятельности, микроорганизмов, насыщает ее кислородом. «Сейчас у нас три фильтра и песок. Но мы хотим купить еще один фильтр, – говорит собеседница агентства. – Корм – иностранный, от русского слишком много фекалий, и он не столь питательный. Биоочистка – также зарубежная». Она рассказывает, что УЗВ требует бесперебойной подачи электричества, а в поселке Косулино, где расположено хозяйство, частенько отключают свет. «Когда мы покупали здание под ферму, зашли к соседям – там варят пиво. Нас поразило огромное количество генераторов, но смысл их наличия мы поняли позже. И вот вам реалии сельского бизнеса: в 6 утра отключается электричество, дублирующий генератор не запустился, у нас есть два часа (столько могут жить рыбы без насыщения воды кислородом) на решение проблемы, а мы дома в Екатеринбурге. В общем, долетели до фермы как на крыльях, генератор запускали от машинного аккумулятора. И это был первый раз. Сейчас у нас два запасных генератора, и то же самое с насосами, кормом, биодобавками – со всем», – отметила Светлана.

«Мы добровольно прошли сертификацию нашей рыбы здесь, в Екатеринбурге, – рассказывает Светлана Альтергот. – Самим интересно было. Нас постоянно включают в отчеты министерства сельского хозяйства, но ни копейки от них мы не видели. Там столько бумаг на маломальскую помощь финансовую нужно написать, у нас вся рыба умрет, если мы этим будем заниматься. Крутимся с финансированием сами». Сейчас осетровой фермой занимаются полностью оба семейства, в планах – открытие цеха копчения и заселение новых видов осетровых. А живая «царская» рыба для Екатеринбурга стала реальностью.

«Они же все разные: ленские – любопытные, а русские – постоянно выпрыгивают из бассейнов» – репортаж с осетровой фермы на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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