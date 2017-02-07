«Тридцать три несчастья» опальных губернаторов: какие «звонки» предшествовали попаданию в «расстрельный список»

Публикации за 07.02.17

Уже второй губернатор, указанный в «расстрельном» списке, попавшем в СМИ от источников в администрации президента, собрался в отставку. Остальные – нервничают и вылетают в Москву. Как будут развиваться события, покажет время, но уже сейчас можно сделать вывод. Практически все губернаторы, попавшие в список возможных отставников, в последнее время имели нарекания со стороны Кремля по поводу срыва государственных программ, слабых экономических показателей и коррупционных скандалов.

Напомним, по сведениям СМИ, одни из самых высоких шансов на отставку имеет глава Карелии Александр Худилайнен, за которым закрепилась характеристика «вечно отстающего». Последние два года он является аутсайдером рейтинга эффективности губернаторов. Трагедия на Сямозере, когда во время шторма погибли 13 детей, только ухудшила позиции главы Карелии. В соцсетях набирает популярность общественное движение «Худилайнена в отставку!», группа «В контакте» насчитывает свыше тысячи человек. Кроме того, в феврале 2017 года жители Карелии вновь пожаловались на региональную программу расселения из ветхого жилья, за которую Худилайнен в феврале 2016 года получал выговор от президента и отправил региональное правительство в отставку. Неделю назад издание «Новые Известия» со ссылкой на собственный источник с уверенностью заявило о скором уходе Александра Худилайнена.

Рязанский губернатор Олег Ковалев, по сведениям СМИ, собирался в отставку еще в мае 2016 года. Предполагалось, что он перейдет в Совет Федерации. Причиной отставки журналисты назвали возраст чиновника (68 лет) и не лучшее положение дел в регионе. В частности, Ковалев неоднократно подвергался критике за увеличение госдолга Рязанской области. Так или иначе, полномочия Ковалева истекают в 2017 году. Рязанские политологи даже называют имена возможных преемников губернатора, делая ставку на «человека из Москвы».

Глава Новгородской области Сергей Митин также стал кандидатом на вылет в 2016 году. СМИ писали об огромных долгах местного бюджета (Новгородская область стала первым российским регионом, допустившим технический дефолт), о разваленной системе ЖКХ и коррупционных скандалах с участием новгородских руководителей всех уровней. Хотя решающим фактором возможной отставки назывался возраст Митина – 65 лет. Кроме того, начиная с 2015 года, новгородцы активно продвигали в интернете сбор подписей за отставку губернатора. Местные жители были недовольны «авторитарным стилем управления областью» Митина и «приписками» в отчетах на фоне растущей безработицы и падением уровня жизни населения. После появления «расстрельного списка» губернаторов в правительстве Новгородской области поспешили заявить, что Сергей Митин и его администрация работают в штатном режиме.

Об отставке главы Ивановской области Павла Конькова заговорили в 2016 году после серии громких коррупционных скандалов в регионе. Бывший начальник областного УМВД Александр Никитин в прошлом году получил три года колонии за растрату бюджетных средств на ремонт и меблировку личного кабинета. В 2015 и 2016 годах по подозрению в получении крупных взяток были арестованы еще несколько высокопоставленных местных чиновников и руководителей муниципалитетов. Сам Коньков в интервью местному изданию IvanovoNews сообщил, что не видит поводов для своей отставки. На фоне новостей об аресте чиновников за взятки Ивановская область в минувшем году заняла одно из последних мест в рейтинге благосостояния семей. Тем не менее, пресс-служба правительства Ивановской области опровергла информацию федеральных СМИ о возможной отставке губернатора Павла Конькова, распространив официальный пресс-релиз.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – тоже один из потенциальных кандидатов «на выход». Несмотря на то, что он усиленно пытается убедить Москву в экономическом процветании региона, в реальности все немного не так. За последние три года Свердловская область вышла в лидеры среди регионов России по темпам роста числа обанкротившихся предприятий. Основная доля банкротных дел приходится на застройщиков, которые так и не оправились от кризиса, но второе место твердо занимают промышленники. Как показывает практика, для заводов банкротство равнозначно экономической смерти. В большинстве муниципалитетов разрушена коммунальная инфраструктура, причем в ряде случаев это следствие коррупции местных властей. Проникла коррупция и выше – глава МУГИСО Алексей Пьянков до сих пор находится под следствием. У простых свердловчан лично к губернатору тоже достаточно претензий – за пять лет его правления неоднократно предпринимались попытки отправить его «обратно в Тюмень» – как со стороны областных депутатов, так и со стороны жителей различных проблемных территорий. Как отмечают политологи, «своим» на Урале тюменец Куйвашев так и не стал, у него высокий антирейтинг, а это является фактором риска в условиях подготовки к президентским выборам 2018 года. Вынужденный альянс с мэрией Екатеринбурга позволил ему решить некоторые проблемы, но далеко не все.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын в очередной раз стал «двоечником» в декабре 2016 года. Его республика долгие годы остается относительно периферийной для федеральной власти, однако многочисленные конфликты с местными элитами оказались в центре внимания. Кроме того, в апреле 2016 года СМИ сообщали о том, что следователи и сотрудники ФСБ провели обыск в хозяйственно-транспортном комплексе администрации главы и правительства Бурятии. Могли припомнить губернатору и многочисленные коммунальные аварии на территории региона. Да и возраст у Наговицына почтенный: в начале марта ему исполнится 61 год. Видимо, совокупность всех этих причин и побудила его заявить о досрочном уходе со своего поста. Слухи о скорой отставке пермского губернатора Виктора Басаргина также курсировали давно. Эксперты отмечают, что вторая смена политической команды в течение года создает впечатление отсутствия понятной стратегии. Губернатора обвиняли в слабом политическом контроле, дезорганизации управления, внутриэлитном расколе в крае, многочисленных уголовных делах в отношении его сотрудников. При этом силовыми структурами неоднозначно воспринимался союз губернатора с пермской городской группировкой. В понедельник, 6 февраля, Басаргин стал первым из списка, кто заявил о своей отставке.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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