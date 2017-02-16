NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

В Березовском передача лесного участка в частную собственность вылилась в уголовное дело

В Березовском передача лесного участка в частную собственность вылилась в уголовное дело

В Березовском после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землями государственного лесного фонда. Речь идет о земельном участке площадью более 20 га, расположенном вблизи садоводческого потребительского общества «Черемшанка».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по материалам лесоустройства за 2000 и 2003 годы данный участок числится в составе государственного лесного фонда в границах сельскохозяйственного кооператива «Шиловский». Решение о передаче земли в иную собственность уполномоченными органами не принималось.

В то же время по информации регионального управления Росреестра, участок с 2010 года находится в собственности физического лица и отнесен к землям сельскохозяйственного назначения – для ведения дачного хозяйства. Основанием для внесения таких сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимость стал генеральный план Березовского городского округа. Документ был утвержден в августе 2009 года решением Березовской думы. Впоследствии земельный участок был сдан в аренду ООО «ГринПарк».

Не найдя законных оснований для исключения участка из состава государственного лесного фонда, прокуратура Березовского направила результаты проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По данным надзорного ведомства, сейчас принимаются меры по возвращению участка в собственность Российской Федерации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

Глава Карпинска отчитался губернатору о достижениях городской экономики (ВИДЕО). / Судья, назначенная вести дело Соколовского, не вынесла ни одного оправдательного вердикта. / Кто в лес, кто по дрова: выборы спикера Белоярской думы не состоялись (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter