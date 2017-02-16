В Березовском передача лесного участка в частную собственность вылилась в уголовное дело

Публикации за 16.02.17

В Березовском после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землями государственного лесного фонда. Речь идет о земельном участке площадью более 20 га, расположенном вблизи садоводческого потребительского общества «Черемшанка».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по материалам лесоустройства за 2000 и 2003 годы данный участок числится в составе государственного лесного фонда в границах сельскохозяйственного кооператива «Шиловский». Решение о передаче земли в иную собственность уполномоченными органами не принималось.

В то же время по информации регионального управления Росреестра, участок с 2010 года находится в собственности физического лица и отнесен к землям сельскохозяйственного назначения – для ведения дачного хозяйства. Основанием для внесения таких сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимость стал генеральный план Березовского городского округа. Документ был утвержден в августе 2009 года решением Березовской думы. Впоследствии земельный участок был сдан в аренду ООО «ГринПарк».

Не найдя законных оснований для исключения участка из состава государственного лесного фонда, прокуратура Березовского направила результаты проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По данным надзорного ведомства, сейчас принимаются меры по возвращению участка в собственность Российской Федерации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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