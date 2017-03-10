Исторический район в районе Царского моста могут застроить, общественники пытаются спасти старинные усадьбы

Публикации за 10.03.17

Несколько кварталов с 300-летней историей возле Царского моста в Екатеринбурге могут попасть под снос или застройку. Сейчас на обсуждение общества выставлены заключения историко-культурной экспертизы старинных усадеб, и некоторые положения позволяют либо сократить территории важнейших памятников, либо уничтожить их элементы. Общественники призывают жителей города выразить свой протест, отправив письма о несогласии с результатами экспертиз.

Старинный район в Екатеринбурге пытаются спасти от возможной застройки представители общественного движения «Реальная история», которые, к слову, несколько лет назад уже отстояли Царский мост и соседние кварталы. Сейчас над районом, старейшим в Екатеринбурге и хорошо сохранившимся, снова нависла угроза.

Как пишет на своей странице в «Фэйсбуке» один из участников «Реальной истории» Дмитрий Москвин, опубликованные на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области результаты экспертиз ошибочны. Они фактически позволяют уничтожать памятники истории и сокращать территории старинных усадеб на улицах Чапаева, Степана Разина, Декабристов.

«Резко возрастает угроза потерять последний исторический квартал Екатеринбурга! Потрясающе интересный и важный для города. Последнее место, где можно говорить и показывать 300-летнюю историю города», – пишет Дмитрий Москвин в «Фэйсбуке». Дело в том, что в документах допущены отклонения, позволяющие сократить территорию старинных усадеб. Заложена возможность уничтожения элемента объекта культурного наследия Усадьба Казанцевых. Не обеспечена возможность сохранения памятников в их исторической среде.

Но у жителей Екатеринбурга еще есть возможность повлиять на ситуацию и поспособствовать спасению старинного района. Все результаты культурно-исторических экспертиз выложены на сайте для общественного обсуждения. И горожане, отправив письмо, могут выразить свое несогласие, чтобы результаты экспертиз не были признаны. Но письма нужно успеть отправить сегодня – с завтрашнего дня общественное обсуждение будет прекращено.

Для этого нужно ознакомиться с заключениями экспертиз на сайте управления Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. А затем направить свои отзывы по эл. почте: uokn@egov66.ru. Лабо через интернет-приёмные http://okn.midural.ru/internet-priyomnaya.html-0, http://letters.midural.ru/webrec/. Текст отзыва, который екатеринбуржцы могут прикрепить к письму, общественники также предоставляют. Взять его можно здесь.

Между тем, ранее представители общественного движения судились с МУГИСО в связи с застройкой на территории старинного квартала. В Октябрьском райсуде Екатеринбурга год назад состоялось заседание по иску общественного инспектора ВООПИиК Геннадия Сергеева к МУГИСО по вопросу застройки исторического квартала Степана Разина – Декабристов – Чапаева. Как рассказала NDNews.ru представитель общественного движения «Реальная история», свидетель по делу Марина Сахарова, речь идет об одном из последних оставшихся районов старого города.

Квартал, расположенный у пересечения улиц Степана Разина, Декабристов, Чапаева, готовится к разрушительному «освоению» заинтересованными структурами, – сообщила собеседница агентства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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