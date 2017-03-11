Смотритель кладбищ, требовавший деньги с родственников умерших, признался еще в 9 преступлениях (ВИДЕО)

Публикации за 11.03.17

Алексей Филонов работал смотрителем Широкореченского кладбища и требовал за место под захоронение с родственников умерших от 30 до 100 тысяч рублей. Он был осужден 17 марта 2016 года Верх-Исетским судом по статье 290 ч.5 п. «в» УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере») и приговорен к 8 годам тюрьмы и штрафу 9 миллионов рублей. Преступник с прошлого года уже отбывает наказание в колонии строгого режима. Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства еще по 9 преступным эпизодам, все заявители освобождены от уголовной ответственности.

Как сообщил Александр Шульга, по данным следствия в период с апреля 2014 по март 2015 года обвиняемый получал взятки с родственников за предоставление земельных участков под захоронение. Злоумышленник действовал на территории Широкореченского кладбища и требовал за муниципальные услуги, являющиеся бесплатными, от 30 до 100 тысяч рублей. Преступника достаточно сложно было изобличить, потому что суммы родственникам умерших он не озвучивал, а писал на бумажках либо называл метафорически (просил озвучить разрешенный скоростной режим и т.п.). Сейчас по всем 9 преступлениям собрана доказательная база, Алексей Филонов написал явку с повинной. Уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга. Сейчас бывший смотритель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

Напомним, один из подобных скандалов разгорелся в прошлом году, когда житель Перми приехал в Екатеринбург похоронить друга и был удивлен суммой, которую потребовали с него работники Широкореченского кладбища. В сентябре на предприятии проходили обыски с участием ОМОН, а в начале октября 2016 пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО распространила заявление о том, что расследование дел в отношении участников ритуальной сферы региона берет на личный контроль замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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