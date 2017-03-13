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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

500 рублей за голос: на Эльмаше организовали подкуп избирателей

500 рублей за голос: на Эльмаше организовали подкуп избирателей

На Эльмаше неизвестные агитаторы скупают голоса избирателей в пользу кандидата в депутаты городской думы Екатеринбурга Григория Вихарева. Об этом корреспонденту NDNews.ru сообщили жители домов на улице Фрезеровщиков.

По словам собеседников агентства, в минувшие выходные на улицах Фрезеровщиков и Таганской к прохожим подходила женщина и предлагала проголосовать досрочно за кандидата от ЛДПР за денежное вознаграждение. В случае согласия избирателей приглашали пройти на избирательный участок, заполнить заявление, в котором нужно указать причину досрочного голосования и отдать голос за указанного кандидата. На выходе им выплачивали по 500 рублей за голос. По данным NDNews.ru, подкупленные избиратели голосовали на участке № 1696, который располагается в школе № 167 на ул. Фрезеровщиков, 84а. Как отметили жители Эльмаша, сейчас «агитаторы» стали осторожничать, так как у участков дежурит полиция.

Глава горизбиркома Илья Захаров сообщил корреспонденту NDNews.ru, что на текущий момент в комиссию не поступало никаких жалоб. «Но нас настораживает большое количество желающих проголосовать досрочно. Я рекомендую жителям, которые заметили подкуп или другое нарушение, обращаться с заявлениями в избирательную комиссию. УВД оперативно реагирует на обращения избиркома и сразу начинает проверку. Так что, если на каких-то участках будут выявлены нарушения, то результаты голосования могут быть пересмотрены или вовсе отменены», – пояснил Илья Захаров.

Добавим, что по данным избиркома на 12 марта в двух избирательных округах досрочно проголосовало 1109 избирателей. Довыборы депутатов Екатеринбургской городской думы состоятся в ближайшее воскресенье, 19 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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