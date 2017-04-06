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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

Екатеринбург может остаться без света, область – без воды: прогноз от МЧС

Екатеринбург может остаться без света, область – без воды: прогноз от МЧС

Управление МЧС по Свердловской области обнародовало прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на сегодня.

Аварии на системах жизнеобеспечения: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и оборудования. В первую очередь речь идет о Екатеринбурге. В прогнозе упоминается количество социально значимых объектов – 724, котельных – 97, трансформаторных подстанций – 2549, ПОО – 31, изношенность оборудования составляет более 50%). Следующий в рейтинге, Нижний Тагил (социально значимых объектов – 305, котельных – 42, трансформаторных подстанций – 723, ПОО – 15, изношенность оборудования более 70%); далее – Каменск-Уральский (население 173,9 тыс. чел., социально значимых объектов – 241, котельных – 27, трансформаторных подстанций – 361, ПОО – 13, изношенность оборудования более 50%).

Риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с износом систем водоснабжения – в этом рейтинге перечисляются в основном исключительно муниципалитеты, Екатеринбург в списке отсутствует: Арамильский ГО, Асбестовский ГО, МО г. Нижний Тагил, ГО Богданович, ГО Верхотурский, ГО Краснотурьинск, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, МО Алапаевское, Талицкий ГО.

Катастроф техногенного характера не в МЧС не ожидается.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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