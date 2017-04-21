«Среднеура ьск» – стела на въезде в уральский город потеряла одну букву (ФОТО)

Публикации за 21.04.17

Стела на въезде в Среднеуральск уже несколько лет подсвечивается светодиодными лампами. Но в последнее время гости, въезжающие в город, видели надпись «Среднеура ьск». Во время традиционного субботника энергетики исправили оплошность, вернув в название букву «л».

Сотрудники среднеуральского подразделения «Облкоммунэнерго» во время весеннего субботника каждый год приводят в порядок территорию на въезде в город – этот объект закреплен за ними администрацией муниципалитета. В этот раз, кроме уборки мусора, энергетикам предстояло вернуть городу его название.

«Несколько лет назад стела с надписью «Среднеуральск» была электрифицирована и ярко светилась в темноте, приветствуя гостей города. Но потом часть осветительного оборудования вышла из строя и название потеряло букву «л». Мы обсудили это в коллективе и решили ее восстановить», – рассказал начальник Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Порсин.

Чтобы вернуть букву «л» в название города, электромонтеры заменили светодиодную ленту и пропаяли контактные соединения – сейчас «Среднеуральск» снова светится полностью. «Вторую серию» субботника энергетики проведут 28 апреля – полностью благоустроят прилегающую территорию, – сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Субботники проходят и в остальных 34 подразделениях предприятия. Например, сотрудники Полевского РКЭС на протяжении уже 13 лет следят за состоянием исторического центра города. Энергетики очищают от мусора и грязи берег Верхнего пруда – зону отдыха горожан, а также территорию вокруг православного храма Святых Апостолов Петра и Павла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

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