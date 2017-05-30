Источник: Алексей Пьянков на следующей неделе возглавит «Облкоммунэнерго»

Публикации за 30.05.17

На следующей неделе советник губернатора Алексей Пьянков выходит на новую должность в АО «Облкоммунэнерго». По данным источника, речь идет либо о должности председателя совета директоров либо о месте генерального директора. По данным информатора, принятое решение стало результатом переговоров между олигархом Алексеем Бобровым, Евгением Куйвашевым и самим Алексеем Пьянковым.

По нашим данным, сейчас решаются организационные трудности, а на новое место работы Пьянков выйдет уже на следующей неделе.

Отметим,что сейчас генеральным директором АО числится Дмитрий Буданов. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» контролируется ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацией СТС», которыми владеют олигархи Алексей Бобров и Артем Биков. В конце прошлого года было заявлено, что в 2017 года будет проведена переоценка государственных активов, которые Свердловская область планирует продать для погашения дефицита областного бюджета. Среди них – «Облкоммунэнерго».

Екатеринбург, Максим Бородин

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