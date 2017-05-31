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Публикации за 31.05.17

На Урале для обнаружения очагов возгораний начали использовать беспилотники (ФОТО)

На Урале для обнаружения очагов возгораний начали использовать беспилотники (ФОТО)

На Среднем Урале сотрудники МЧС и Росгвардии начали использовать беспилотники для обнаружения очагов возгораний. В первую очередь летательные аппараты запускают в небо в территориях, где в настоящее время действует противопожарный режим.

Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области
Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, 29-30 мая авиаразведку проводили в Алапаевском районе, были выявлены семь нарушителей. «По координатам с беспилотника на место происшествия выезжала патрульно-контрольная группа из числа сотрудников МЧС и полиции. Нарушителям выписали административные протоколы по статье 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 4 тысяч рублей. Все они признали свою вину», – рассказывают спасатели.

Новый День: На Урале для обнаружения очагов возгораний начали использовать беспилотники (ФОТО)

Один из нарушителей на территории садово-огороднического товарищества «Горняк» в условиях особого противопожарного режима, действующего в Алапаевском районе, сжигал сухую траву. Еще шесть нарушителей выявили в Верхней Синячихе – все они вопреки запретам жгли мусор и сухую траву на садовых участках.

Новый День: На Урале для обнаружения очагов возгораний начали использовать беспилотники (ФОТО)

В ближайшие дни воздушные противопожарные рейды пройдут в Ирбите, Туринске и Тавде.

«Авиаразведка – эффективный метод обнаружения нарушений противопожарного режима, которая позволяет с воздуха отслеживать не только несанкционированные костры, но и виновников возгораний, определять лица и номера машин нарушителей. Дронами управляют инженеры авиаотряда специального назначения управления Росгвардии по Свердловской области», – отмечают в МЧС.

Новый День: На Урале для обнаружения очагов возгораний начали использовать беспилотники (ФОТО)

Всего с начала пожароопасного периода в Свердловской области выявлены 277 нарушителей, на 241 человека наложены штрафы на общую сумму 277 тысяч рублей, 36 лицам объявлены предупреждения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.17

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