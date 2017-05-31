Православный китаец, болгарин кавказской наружности и типичный англичанин рассказали о жизни иностранцев в Екатеринбурге (ФОТО)

Публикации за 31.05.17

В Екатеринбурге накануне вечером прошла встреча представителей иностранного бизнеса, которые работают на Урале. Китайцы, англичане, чехи, болгары и итальянцы рассказывали, каково им живется в сердце России. За что хвалят, а за что критикуют Екатеринбург – в материале NDNews.ru.

Темой сегодняшней конференции в рамках регулярных встреч иностранного бизнеса на Урале «Investors Talk» стала «Комфортность российского города для жизни и работы иностранного инвестора». Проще говоря – каково приходится иностранцам в Екатеринбурге. «Тема актуальна для Екатеринбурга – сюда едут не только за высоким доходом. Важна и качественная городская среда, насыщенная культурная жизнь, безопасность. С учетом того, что нам дана установка на прямой диалог между бизнесом и властью, на оперативное реагирование на запросы инвесторов, мы ждем отзывов представителей иностранных компаний, чтобы совершенствовать городское пространство», – приветствовал участников замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов.

Его коллега из министерства внешнеэкономический связей Михаил Голубев напомнил, что до 1991 года Свердловская область была закрыта для иностранцев, а потому никакой инфраструктуры для приема гостей из других стран не было. «Если учесть это, то прогресс очевиден», – сказал он.

Тем не менее, шероховатостей еще много. «Меня недавно спросили, как Корпорация развития Среднего Урала отвечает на вопросы о том, где будет жить топ-менеджмент иностранных компаний, которые открывают представительства на Урале, как будет питаться, пользоваться общественным транспортом, найдутся ли врачи, которые говорят хотя бы на английском? И мы для себя понимаем, что эти вопросы важны – особенно, когда компания принимает решение о том, делать ли инвестиции в тот или иной регион. Поэтому важно, чтобы Екатеринбург был удобен для экспатов», – напомнил исполнительный директор Корпорации развития Среднего Урала Георгий Гемеджиев.

Отвечая на вопрос г-на Гемеджиева, большинство иностранцев рассыпались в комплиментах Екатеринбургу. В частности, директор чешского агентства по поддержке торговли CzechTrade в Екатеринбурге Петр Словик рассказал, что приехал на Урал два года назад. «Я помню свой первый день в Екатеринбурге. Меня удивило, какая была хорошая погода – в тот день люди катались на лыжах. Правда, потом началась буря, стало холодно, так продолжалось еще два месяца. Зато мне было легко найти квартиру, знакомиться с людьми. Точно могу сказать, что мне комфортно в Екатеринбурге, здесь я чувствую себя как дома», – сказал г-н Словик.

О том же говорил и генеральный директор ООО «Техномаш» Лян Кэвэй. «Я живу в Екатеринбурге уже два или три года, и мне здесь нравится, здесь удобно жить. Люди – приветливые, образованные, культурные. Город развивается, ищет пути, чтобы стать ещё лучше. К тому же Екатеринбург находится в центре России, отсюда удобно уехать в любую точку. Тут прекрасная природа. У нашей компании есть планы по инвестициям в Сургуте, Нижневартовске, Краснодаре, Москве. Но в столице, например, ужасные пробки и очень шумно, а в Сургуте – очень холодно. Екатеринбург в этом плане лучше», – отметил он.

Заместитель генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Мэттью Осборн также рассказал о том, что на Урале живется комфортно. Даже несмотря на языковой барьер. «Я здесь всего пару месяцев, но это прекрасный город. Я жил в Германии, Китае, Испании, и могу сказать, что мне удобно. Я приехал сюда с женой, которая совсем немного говорит по-русски, и маленькой дочкой, ей исполнится год на следующей неделе. Перед приездом сюда я говорил с разными людьми, услышал разные точки зрения, но даже те, кто были здесь непродолжительное время, например, путешествуя по Транссибу, положительно отзывались о Екатеринбурге. Здесь очень дружелюбные, гостеприимные люди. Например, жене всегда помогают, когда ей надо пройти в дверь с детской коляской. И каким удивительно зеленым городом оказался Екатеринбург, когда снег растаял», – сказал г-н Осборн.

Впрочем, нашлись и минусы в жизни в Екатеринбурге для иностранцев. Модератор сессии Георгий Гемеджиев попросил спикеров добавить ложку дегтя, в конце концов, критика необходима, чтобы было к чему стремиться. «Мне не хватает парков, пешеходная зона около реки могла бы быть побольше развита – у нее есть большой потенциал, чтобы, например, люди могли кататься там на роликах и велосипедах. И, конечно, большой минус – это воздух. Приходится на выходные ездить за город», – сказал представитель Чехии.

Господин Кэвэй посетовал на то, что в Екатеринбурге нет международной школы – все обучение идет только на русском языке. Как и развлечения. Иностранцам не хватает, например, сеансов в кинотеатрах на английском. «Я был в Астане и в Алма-Ате, и у меня сложилось ощущение, что там ситуация в экономике хуже, чем в России, но там, например, кино с английскими субтитрами можно посмотреть, – отметил он. – И, конечно, дороги. Например, трасса из аэропорта прекрасная. Про остальные, к сожалению, не могу того же сказать. Тут надо джип покупать, чтобы проехать. Наконец, у меня, как у иностранца, возникают вопросы в аэропорту. Несмотря на то, что я постоянно летаю, меня всегда задерживают. Бывало даже на два часа. Позавчера я приехал из Казахстана, и меня задержали на полчаса, не объясняя причин. А ведь мы не террористы какие-то, мы приезжаем, чтобы развиваться вместе».

Представитель британского генконсульства отметил, что его семья испытывает неудобства из-за недостатка информации на английском. «Моя дочь пока еще очень маленькая, и ей пока не нужна школа, но чтобы найти информацию о каких-то развивающих мероприятиях для малышей, приходится потрудиться. Но мы уже посещали плавание для младенцев, йогу и даже концерт в детской филармонии, – пояснил г-н Осборн. – И есть еще одна проблема, связанная с языковым барьером. Это медицина. В плане стандартов здравоохранения никаких вопросов. Но поскольку жена почти не говорит по-русски, нам приходится звать с собой на прием к доктору коллегу. А иногда это не совсем прилично».

А вот глава торгово-экономической службы консульства Болгарии в Екатеринбурге Красимир Иванов довольно тепло отозвался об уральских медиках. «Как-то раз меня вызвал мой начальник и сказал: «Ты едешь в Сибирь. С женой». Мы погуглили, прочитали про -40 градусов зимой, но все равно решили ехать вместе – супруга была беременна. Сначала я забронировал гостиницу на месяц, но уже через неделю нашел жилье. Мне помогли люди, которых я даже не знал. Потом пошли по докторам, чтобы определиться с тем, где жена будет рожать. И оказалось, что жене требуется операция, но мы попали в мировую больницу. То, что я там увидел, никак не сочеталось с моими впечатлениями о России – в последний раз я был в Москве в 1994 году. Уровень медицины тут очень высокий. Ничуть не хуже, чем в Токио – и по оборудованию, и по докторам. Однажды я сильно порезал палец, до кости. Дело было в выходной, в 10 часов вечера, так что все поликлиники были закрыты. Я позвонил на номер 112, и мне сказали, что я могу дождаться «скорой», а могу поехать в травмпункт. Я решил ехать. Женщина-врач посмотрела на меня, спросила, есть ли у меня исследование на ВИЧ (а у меня оно было, пятнадцать раз перед родами жены все проверили). И тут же эта женщина вместе с помощником меня укололи, зашили и отправили домой. Все было очень строго, но по-деловому. Хотя я ждал немного другого отношения – физиономия у меня кавказская. Через некоторое время я пошел на перевязку уже в платную больницу. И доктор восхитился. Сказал, что палец мне зашили ювелирно», – сказал г-на Иванов. Похвалил он и местные заведения общепита. А еще – культуру некурения: «Здесь люди не курят на улицах. Это произвело на меня впечатление. В Риме курят все. В Токио курят все. А тут нет».

Впечатленный рассказом представителей иностранного бизнеса на Урале генеральный директор ООО «Трейд Ресурс» Ли Хайлун отметил, что раньше ездил каждые полгода в Китай, чтобы пользоваться услугами медиков на родине. «Теперь буду к местным докторам обращаться, – отметил он и похвалил Екатеринбург. – Я побывал во многих городах России, у нас есть производства в Приморье, Хабаровском крае, открываемся в Набережных Челнах и при поддержке Корпорации развития Среднего Урала в Краснотурьинске. За годы жизни в России я даже успел стать православным китайцем. Могу сказать, что мне здесь очень нравится. Меня спрашивают: «Как вы работаете в России?». Нормально работаем, все хорошо. Нас поддерживают, подсказывают. Например, все бизнесмены сталкиваются с мелкими юридическими нюансами – где в договоре запятую поставить, но проблем с этим нет, есть специалисты, которые могут помочь. Негативные моменты бывают везде – хоть в России, хоть в Китае, но нам здесь нравится жить и работать».

«Ни одного неожиданного вопроса я не услышал – и по поводу дорог, и по поводу воздуха, и по поводу языка. Но если вернуться на 20-25 лет назад, то у нас не было ничего – даже гостиниц, только общежития для рабочих. И даже в начале 2000-х мы проигрывали всем остальным городам России в этом плане. Но сейчас мы сделали огромный рывок. Сейчас есть где жить, можно поесть в ресторане, не переживая, что тебя не поймут, если ты спросишь что-то по-английски. Следующий шаг – наладить сферу образования и здравоохранения для экспатов. Сегодня рассматривается проект создания школы для детей иностранцев с преподаванием на английском. Мы знаем, что мы не самый дешевый город, и мы должны брать качеством среды», – заметил глава департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин.

В заключение встречи исполнительный директор Корпорации развития Среднего Урала Георгий Гемеджиев также отметил, что развитие иностранного бизнеса на Урале открывает большие возможности для местных предпринимателей. «Спрос на услуги на иностранных языках растет. Это большая возможность для нас – правильно понимать бизнес, который к нам приезжает», – подытожил он.

Фото Елены Елисеевой

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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