Топ-менеджмент «Генерации» просит Путина оградить компанию от прессинга силовиков / 100 миллионов от бюджета вроде как не укрывали, взятку следствию вроде как не давали (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 31.05.17

Российский бизнес опять молит Владимира Путина о спасении. На этот раз представители топ-менеджмента компания ООО «Генерация» (город Березовский, Свердловская область) просят защитить их клиентов от прессинга со стороны Уральского таможенного управления, Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, и регионального отделения ФСБ. «Генерацию», правда, не назовешь средним и уж тем более малым бизнесом. Да и обвиняется руководство компании в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму в 100 миллионов рублей, плюс к тому в этой истории также фигурирует дача взятки следователю СУ на транспорте СК РФ. Однако окологенерационные юристы, ничуть не смущаются и тем не менее, обращаются к главе государства с просьбой оградить коммерцию их клиентуры от повышенного внимания правоохранителей.

Справка: Промышленная группа «Генерация» – один из крупнейших в России и странах СНГ производитель и поставщик широкого ассортимента оборудования и комплексных решений для нефтегазодобывающей отрасли и теплоэнергетики. В состав холдинга входят следующие предприятия: ОАО «Нефтемаш» (г. Сызрань Самарской области); ОАО «Буланашский машиностроительный завод» (п. Буланаш Свердловской обл.); ОАО «Дзержинскхиммаш» (Нижегородская область); АО «Монастырищенский машиностроительный завод» (г. Монастырище, Украина); SA «UPET» (г. Тырговиште, Румыния); «СибНИИНП»( г. Тюмень); «Научно-технический центр»( г. Саратов). Заказчиками продукции компании являются ведущие нефтегазодобывающие компании России и СНГ: «ЛУКойл», «Роснефть», «Газпром Нефть», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Ритэк», «Казтрансойл», «Казстройсервис» и другие.

Напомним, что в июне прошлого года Уральская оперативная таможня (в лице оперуполномоченного по особо важным делам Терещенко) возбудила 6 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 2 статьи 194 УК РФ – до 5 лет лишения свободы), плюс к тому было возбуждено еще одно уголовное дело по идентичному преступлению, совершенному организованной группой лиц (часть 4 статьи 194 УК РФ – до 12 лет лишения свободы).

Как сообщили NDNews.ru в Уральском таможенном управлении, сотрудники ООО «Генерация» и подконтрольные ей фирмы ввезли через российскую таможню 7 буровых установок ТД 200 СА-А7 под видом запчастей для буровых. Тем самым злоумышленники хотели укрыть от государства 100 миллионов рублей таможенных платежей.

Позже уголовные дела были объединены и переданы на расследование в Уральское следственное управление на транспорте (УСУТ) СК РФ, следователю Шальнову. Между тем, разработкой «Генерации» занимаются не только следователи УСУТ и таможенники, но еще и сотрудники ФСБ. И связано это, по данным следственного управления, с тем, что «неустановленные лица из числа работников нескольких коммерческих предприятий с целью стабильного незаконного обогащения создали организованную группу для планомерного и регулярного совершения особо тяжких преступлений – уклонения от уплаты таможенных платежей при импорте на Таможенную территорию Таможенного союза товаров – буровых установок под видом частей (бурильной машины и полуприцепа (автомобиля) специального для транспортировки буровой установки)».

Звучит серьезно, но пока лица «неустановленные» – довольно бесфигурантно. Впрочем, 14 декабря прошлого года один фигурант от «Генерации» в этой истории все же появился – финдиректор промышленной группы – Максим Бобин. В этот день при даче взятки следователю Шальнову был задержан с поличным (с 2 миллионами рублей) некто Меньшиков, который сказал, что действовал по поручению оперуполномоченного Терещенко – того самого, который в июне 2016 года и возбуждал уголовные дела в отношении «Генерации».

А затем выплыла и фамилия Бобина, который за решение проблем «Генерации», вроде как должен был заплатить Терещенко и Меньшикову 10 миллионов рублей. Вот Терещенко и поручил, а Меньшиков и отнес Шальнову 2 миллиона рублей. За эти деньги Шальнов должен был то ли переквалифицировать, то ли вообще развалить уголовные дела в отношении «Генерации». По итогам задержания данной троицы, естественно, было возбуждено очередное уголовное дело.

Некоторое время «Генерация» никак не реагировала в публичном пространстве на таможенные «уголовки» и арест своего финдиректора, по-видимому, все еще рассчитывая как-то договориться, но недавно в компании через юристов представляющих интересы Бобина решили начать информационное противостояние со следствием.

Для начала, представители Бобина сообщили, что, по их данным, все уголовные дела по уклонению от таможенных платежей в отношении «Генерации» – сфабрикованы Терещенко по прямому указанию начальства для улучшения показателей отдела дознания УТУ (федеральному руководству об успехах ведь докладывать надо). Затем выступили с заявлением, что Бобина подставили и оговорили, причем оговаривал знакомый Терещенко – посредник Меньшиков. На третьем этапе – пригрозили правоохранителям обнародовать некие документы и вывести всех недругов компании на чистую воду. На четвертом – провести большую пресс-конференцию, где опять же обнародовать документы, посрамить оппонентов и т.д.

Между тем таможенники, следователи СК и сотрудники ФСБ почему-то не испугались и не кинулись каяться и закрывать уголовные делав отношении «Генерации» и Бобина. Тогда финдиректорские представители решили пойти на самые крайние меры и написали жалобу на имя президента Путина (копии – генпрокурору Чайке, главе СК Бастрыкину, бизнес-омбудсмену Титову), где изложили свое видение мира. В котором уклонение от уплаты платежей на 100 миллионов рублей придумывают «для галочки», а непонятный знакомый Терещенко Меньшиков зачем-то приносит следователю Шальнову двухмиллионую взятку (хотя его якобы об этом никто и не просил) для того, чтобы вывести из-под уголовного удара «Генерацию».

Остается дождаться, насколько это видение совпадает с видением федеральной власти, и остается надеяться, что в данном деле наряду с Бобиным появятся фамилии и других конкретных фигурантов, которые смогут поделиться со следствием своей версией произошедших событий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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