Более 60 архитекторов подписали письмо против храма-на-воде в Екатеринбурге (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 31.05.17

Архитектурное сообщество Екатеринбурга обратилось к руководству города с просьбой не согласовывать скандальный проект строительства собора святой Екатерины на городском пруду. Коллективное письмо подписали 62 архитектора, документ опубликовала на своей странице в Facebook архитектор Нина Левкоева.

«Екатеринбург вырос вокруг плотины и пруда. Пруд – пространственный, исторический и смысловой центр города. Наш пруд и так небольшой и довольно плотно обстроен со всех сторон. В отсутствие большой реки и значимого рельефа городской пруд становится единственным открытым пространством, где раскрываются перспективы исторической и современной застройки города. Пруд – главная ценность, главный пространственный ресурс города. Абсолютно недопустимо засыпать часть пруда для строительства чего бы то ни было», – говорится в письме.

Далее авторы обращения отмечают, что каким бы сильным ни было желание благотворителей построить храм на самом видном месте, их интерес не должен перевешивать ценность городского пруда как главного открытого пространства города, соображения здравого смысла и мнения многих тысяч горожан. «Мы просим прислушаться к голосу профессионального сообщества и не согласовывать проект разрешения на создание искусственного земельного участка на акватории городского пруда», – говорится в заключение.

Напомним, недавно на сайте администрации уральской столицы появился проект разрешения на возведение насыпного острова на акватории пруда для строительства храма. Если на данный проект не поступит возражений, он будет считаться автоматически согласованным.

При этом в опубликованных документах приводится оценка последствий строительства. При детальном изучении этих материалов вырисовывается ужасающая картина: река Исеть фактически признана сточной канавой, непригодной для флоры и фауны. Собственно, тем, что водная артерия переживает экологическую катастрофу, и объясняется сформулированный «минимальный ущерб», который будет нанесен строительством храма. Эксперты – ихтиологи из Свердловского областного филиала ФГБУ «Камуралрыбвод» и отдела госконтроля по Свердловской области Нижнеобского территориального управления госкомитета РФ по рыболовству, наряду с архитекторами, ранее тоже выступили против затеи РПЦ и властей относительно стройки на пруду.

Стоит добавить, что идея разместить храм-на-воде вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге. В городе создана общественная группа по защите городского пруда, которая дважды проводила массовые акции против строительства собора. Активист общественного движения «Комитет Городского пруда» Дмитрий Москвин не раз заявлял, что этим проектом власть демонстрирует наплевательское отношение на мнение горожан. По его словам, данные социологического фонда «Социум» показывают, что 42% опрошенных против строительства, «за» – всего 22%.

В конце апреля – мае появлялась информация о вероятном переносе стройки с пруда в сквер за «Космос» или на Октябрьскую площадь. Это вселяло надежду, говорили сторонники Комитета. Однако публикация проекта разрешения на создание искусственного острова вновь подтверждает, как говорят активисты в социальных сетях, тезис о том, что чиновники избегают дискуссий и не готовы к конструктивному диалогу, а намерены продолжать гнуть свою вероломную линию по навязыванию стройки и, как следствие – изменению облика центральной части города.

В проекте разрешения на создание искусственного острова в акватории пруда говорится, что строительство может начаться в мае 2018 года и завершится к маю 2023 года. Стройку собора поддержал градостроительный совет области, рабочая группа при областном правительстве одобрила его возведение именно в акватории городского пруда. Протокол заседания рабочей группы, вопреки протестам горожан, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно проекту, трехэтажный собор высотой 69,5 будет рассчитан на 1350 прихожан. В здании, к которому будут вести три моста, планируют разместить конференц-зал на 100 мест, комнаты для хора, отдыха священника и общения с людьми, архиерейский кабинет с душевой и мини-кухней, три зала для трапезы, ризницу и книгохранилище, приходской музей, складские помещения и смотровую площадку на колокольне с 15 колоколами.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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