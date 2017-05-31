Из 2000 водителей автобусов в Екатеринбурге в рейс завтра не выйдут более 600: ожидается транспортный коллапс

Публикации за 31.05.17

С 1 июня в России вступает в силу закон о запрете иностранных водительских прав, а значит, водители-мигранты не смогут управлять автобусами, осуществлять грузоперевозки или сидеть за рулем машин в сфере ЖКХ. По словам представителей частных транспортных компаний, у них работает до 50% гастарбайтеров, и почти никто из них права не менял, соответственно половина маршруток завтра не выйдет в рейс. Всего же в городе 2120 водителей автобусов, из них 624 человека – водители с национальными удостоверениями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Украины и Казахстана.

Напомним, запрет пытались ввести с 1 июня 2015 года, но тогда законотворцы перенесли «час икс», поскольку в России подавляющее большинство иностранцев не имели российских прав. В 2017 году Госдума также хотела дать мигрантам отсрочку на год – до 1 июня 2018 года. Но не успела провести законопроект в трех чтениях. Поэтому уже завтра иностранные водители окажутся вне закона.

Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается. То есть в любых видах коммерческих перевозок смогут работать только водители с российскими правами. Это касается водителей автобусов, грузовых автомобилей, такси, машин в сфере ЖКХ и прочих сферах.

В Екатеринбурге, по официальной статистике, сегодня почти треть водителей пассажирских автобусов и такси не имеет российских прав.

«В Екатеринбурге зарегистрировано 2120 водителей автобусов, из них 624 человека – водители с иностранными правами. В течение 3 лет всего 40% иностранцев получили отечественные права», – сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В частных транспортных компаниях, которые обслуживают большую часть населения в отдаленных районах Екатеринбурга, статистика еще более печальная – там до 50% водителей – гастарбайтеры без российских прав.

«Действительно у нас 40-50% водителей – это гастарбайтеры, у которых нет российских прав. Некоторые пытались их получить, но были недоработки в нормативной базе – было не понятно как мигранты должны сдавать на права. У других возникли языковые проблемы: они знают ПДД, но с формулировками вопросов на русском языке возникли проблемы. Поэтому у нас завтра в рейс не выйдет до 50% маршруток, – рассказал директор «Уралстрансгрупп» Александр Махов. – И такая ситуация во всех частных компаниях. Коснется это не только пассажироперевозок, но и грузовые компании, сферу ЖКХ, благоустройства и другие – везде водителями годами работали мигранты. Русские на такую работу не идут».

В компании «Городские пассажирские перевозки» также сообщили, что почти у половины водителей иностранные права. Не все спешили их менять на российские, потому что вплоть до конца мая Госдума сообщала о возможном переносе сроков вступления в силу закона – на 1 июня 2018 года. Также транспортники отмечают, что среди водителей бывает текучка кадров: одни уходят, на их место приходят другие, с иностранными правами.

В компании «Авто-Гамма» NDNews.ru рассказали, что проблема куда серьезнее. Сотрудник, который попросил не называть его имени, заявил, что администрация Екатеринбурга в принципе не собирается продлять договоры на пассажироперевозку с частниками, поэтому и не следит за тем, чтобы водители меняли права на российские.

«Проблема куда глубже. Да, завтра многие иностранные водители не выйдут в рейсы. Но через месяц администрация Екатеринбурга в принципе расторгает договоры со многими частными перевозчиками. И жители отдаленных районов не смогут добраться в центр, потому что муниципального транспорта там нет, а маршрутки ходить не будут», – пояснили в компании «Авто-Гамма».

NDNews.ru отправил запрос в мэрию Екатеринбурга, чтобы в комитете по транспорту прокомментировали эти слухи, а также рассказали, как будут решать проблемы с транспортом, если они завтра возникнут. Как только ответ будет получен, агентство его опубликует.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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