В уральских детских лагерях МЧС выявило 177 нарушений / 17 человек привлечено к ответственности

Публикации за 31.05.17

Сотрудники свердловского МЧС завершили проверки детских оздоровительных лагерей в преддверии начала летнего сезона.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе контрольных мероприятий, охвативших 1165 учреждений, выявлено 177 нарушений требований пожарной безопасности. Особое внимание инспекторы обращали на первичные средства пожаротушения, исправность водоснабжения и автоматической пожарной сигнализации. «Дополнительные требования безопасности предъявлялись к загородным оздоровительным лагерям, подверженным угрозе природных пожаров, их в Свердловской области 38. В целях защиты от природного пожара там обустроены защитные полосы шириной не менее 10 метров от леса, они очищены от сухой травы, валежника и горючего мусора. Кроме того, на территории таких лагерей будут выставлены посты пожарно-спасательных формирований из числа добровольных пожарных», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По итогам проверок были оштрафованы 17 ответственных лиц, рассказал заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Станислав Шевелев. По его словам, больше всего нарушений было выявлено в детских лагерях, расположенных в Невьянском городском округе.

С персоналом объектов летнего отдыха детей сотрудники МЧС провели инструктажи по мерам пожарной безопасности и практические занятия по действиям в случае пожара. Противопожарные ликбезы с персоналом детских лагерей будут проводить перед началом каждой лагерной смены.

Ранее о выявленных серьезных нарушениях сообщала свердловская прокуратура. В ведомстве, в частности, рассказали о маленьких порциях и отсутствии заборов в детских лагерях.

По данным Минобразования Свердловской области в этом году в регионе будут работать 1197 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе: 72 загородных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных объектов, 1090 лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ, 7 палаточных лагерей и еще один – туристический. Отдохнуть в них планируют свыше 350 тысяч детей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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