Как дожить до капремонта? В доме на Советской на жителей обрушились куски потолка (ВИДЕО)

Публикации за 31.05.17

Сегодня утром в доме на улице Советской в Екатеринбурге случилось ЧП. После сильного дождя, который затопил чердак ветхого здания, на головы жильцов в буквальном смысле обрушился потолок, зацепив мужчину и чудом не задев маленького ребенка. Жильцы боятся, что не доживут до капитального ремонта, который будут проводить, в лучшем случае, через год.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел в доме на улице Советской, 1а. Это типичная двухэтажка на 16 квартир, каких много в разных районах Екатеринбурга. Жильцам большинства подобных зданий повезло – дома признали ветхими и расселили. Остальным приходится платить за капитальный ремонт и ждать.

Согласно данным регоператора, дом на Советской, 1а, был построен в 1962 году. За все 55 лет в здании капитальный ремонт не проводился ни разу. Еще несколько лет назад жители обращались к коммунальщикам с жалобами на то, что даже самый маленький дождь оборачивается для них кошмаром – с потолка течет вода, заливая проводку. Однако кардинально ситуация не поменялась. На чердаке поставили бочку, в которую через самую крупную дыру в кровле бежала вода. Но, по всей видимости, сегодняшний дождь переполнил ее.

По словам жительницы дома Анны Бабенковой, она проснулась в седьмом часу от жуткого грохота. Оказалось, обрушился отсыревший потолок в соседней комнате, где в тот момент находился ее взрослый сын. Молодой человек, к счастью, серьезно не пострадал. Он отделался ушибами. Кот, который проживает с семьей, получил психологическую травму – весь день он не выходит из-под ванны. Хозяйка квартиры после ЧП вынесла восемь мешков, наполненных обломками потолка, штукатурки и дранки. В соседней квартире также обвалилась часть конструкций. Причем в детской, и чудо, что не пострадал маленький ребенок.

По словам жителей дома, счета за капитальный ремонт им приходят регулярно, только вот доживут ли они до него, неясно. Помимо проблем с кровлей и потолком, в одной из квартир во втором подъезде обрушилась часть стен.

Как пояснили NDNews.ru в Фонде капремонта Свердловской области, ремонт крыши, фундамента, фасада, подвала, систем электро-, тепло- и водоснабжения на Советской, 1а, запланирован на 2018-2020 годы. Правда, как напомнили в пресс-службе регоператора, по дому накопилась задолженность со стороны собственников квартир – из почти 106 тысяч рублей, начисленных по капремонту, выплачено только 35 тысяч.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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