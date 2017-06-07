Теща и брат экс-министра Сидоренко оказались талантливыми бизнесменами, а сам он пойдет под суд

Заместитель Генерального прокурора РФ по УрФО Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, одновременно являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат. Чиновник фактически распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в муниципальных аукционах, о заключении контрактов и так далее. Зная все о планах и графиках ремонта и строительства свердловских дорог, Сидоренко давал советы и указания своим родственникам, в результате чего две указанные компании становились победителями аукционов и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог. По неофициальным данным, за несколько лет компании получили по госконтрактам более 2,5 млрд рублей.

Сейчас экс-министр находится под подпиской о невыезде. На его денежные средства наложен арест. Уголовное дело в отношении Сидоренко направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, о том, что Сидоренко стал фигурантом уголовного дела, стало известно 9 ноября 2016 года. Тогда следователи 4-го следственного управления ГСУ СКР при поддержке сотрудников свердловского УФСБ провели обыски в его коттедже. Сам Сидоренко в это время находился в Израиле. В тот же день в департаменте информполитики губернатора заявили, что Сидоренко отправлен в отставку.

Ранее СМИ неоднократно указывали на коммерческие аппетиты и богатство родственников чиновника. Самый наглядный пример – супруга Сидоренко, Евгения, три года назад задекларировала более 30 миллионов рублей в качестве годового дохода, тогда как у министра официальный доход значился в размере 2,13 млн рублей. В 2015 году заработок жены чиновника сократился до 7,24 миллионов рублей. В рамках расследования дела следователи начали разбираться со связями родственников экс-министра с коммерческими структурами. Внимание СКР привлекла теща бывшего министра Галина Иост, которая являлась соучредителем компании ООО «УралДортехнологии» – одного из крупнейших подрядчиков по ремонту и строительству дорог на Среднем Урале, а также его брат Михаил Сидоренко, учредитель ООО «Уралтранспетролиум».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.06.17

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