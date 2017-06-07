Дело главы Верх-Исетского района направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Верх-Исетского района Александра Бреденко. Чиновник обвиняется в получении взятки за покровительство предпринимателю по госконтракту.

«Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Санкции включают до 6 лет лишения свободы.

Чиновник, по версии следствия, получил 150 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателю в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории. Предполагалось, что мзда поможет бизнесмену получить контракт, а все акты выполненных работ будут подписаны своевременно, расчет по ним так же состоится в срок. Установлено, что с 2010 года муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству Верх-Исетского административного района заключались именно с этим предпринимателем, так как он постоянно выигрывал тендеры. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, последняя взятка, после которой и «взяли» чиновника, была передана 21 февраля этого года, деньги передавались за покровительство при работах по санитарному содержанию территории района в 2016 году. Стоимость контракта – более 15 млн рублей, он был заключен в 2015 году. Предприниматель от уголовной ответственности освобожден, так как он сам сообщил о факте коррупции.

Напомним, сейчас чиновник находится под домашним арестом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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