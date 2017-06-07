«Вместо выборов будет шутовской рестлинг»: эксперты комментируют стартовавшую губернаторскую кампанию

Вчера депутаты заксобрания Свердловской области официально дали старт губернаторским выборам. Завтра-послезавтра решение будет опубликовано, а уже в субботу состоятся как минимум три региональные партийные конференции по выдвижению кандидатов: у «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Не исключено, что в тот же день соберутся еще две партии – «Зеленые» и «пенсионеры».

Как сообщает сегодня «Ъ», внутриполитический блок администрации президента (АП) уже согласовал с врио глав регионов кандидатуры политтехнологов, которые будут сопровождать их на выборах. По данным руководителя региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрея Колядина, работать с Евгением Куйвашевым по-прежнему будет Глеб Кузнецов. Хотя, отмечает Колядин, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов теоретически мог бы справиться и сам. Несмотря на то, что официально считаться политтехнологом Тунгусов не может, свою возможность влиять на выборные процессы он доказывал неоднократно.

Сколько кандидатов будет участвовать в выборах, Колядин спрогнозировать не решился. «Свердловская область всегда была очень инициативной. У вас вон уже выдвинулись две девушки. Одна с теплыми остановками (художница Лени Сморагдова), другая как-то неудачно сделала репост в соцсети (Евгения Чудновец). Плюс Ионин, плюс Ройзман, плюс Костя (Киселев), коммунисты кого-то выдвинут, и это тоже еще не предел. Но важно не сколько выдвинется, а сколько пройдет муниципальный фильтр», – считает он.

Другой федеральный политолог, Евгений Минченко, заявил, что выборы превращаются в «карнавал». «Выборы губернатора в Свердловской области всегда были гладиаторскими боями. А теперь их демонстративно заменяют на шутовской рестлинг. Публика жаждет крови на песке, а не клюквенного сока. И тот, поди, стырят по дороге. Лучше бы уж тогда обставили кампанию как протокольное мероприятие. Трибуна в центре арены, графин воды из-под крана. Выступающие с протокольными лицами в мятых пиджаках», – иронизирует Минченко.

NDNews.ru будет внимательно следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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