«Шерше ля фам». Как бытовой конфликт превратили в нападение на кандидата в губернаторы от оппозиции

Накануне в паблике выстрелила новость об избиении потенциального кандидата в Губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина от партии «Справедливая Россия». Точнее, сообщения о нападении шести бандитов, подкарауливших и избивших оппозиционного депутата, появлялись и ранее, но тут Ионин впервые решил объясниться. До этого информация шла от «анонимного источника в партии», в котором многие угадывали юного партийного пиарщика Вениамина Помазкина. Однако позже история обросла намеками на возможную силовую попытку препятствовать карьере Ионина на посту кандидата в губернаторы Свердловской области. Мы провели мини-расследование и выяснили, что речь все же идет о бытовом конфликте, вероятно, связанном с женщинами.

Первое сообщение об избиении депутата появилось вечером пятого июня от «анонимного источника в партии». Ионин подтвердил факт избиения, сходу выдав историю о том, как на него напали «шесть человек в спортивных костюмах». «Подъехали на автомобиле, специально били меня, ничего не сказав, уехали. Я пока не могу понять, откуда это прилетело. Буду разбираться. Может, Среднеуральск сильно на меня обиделся – мне говорили, поаккуратнее с ними, потому что у них 90-е еще не закончились. Мы там по ряду моментов направляли запросы, связанные с тем, что местная администрация живет в несколько в ином правовом поле, нежели правовое поле России. Но, может, и не оттуда».

В Среднеуральске Ионин привлекал внимание к теме реконструируемой последние десять лет школы №19 в Среднеуральске. По его данным, директор этой школы Светлана Лаврова, которую он связывает с командой главы города Владислава Козлова, получает все это время зарплату из бюджета, хотя школа не работает. По данному факту сейчас следственное управление СКР по Свердловской области проводит проверку.

Но гораздо сильнее обсуждалась версия, связанная с возможным выдвижением Ионина в губернаторы Свердловской области: избиение врагами оппозиции – чем не старт для кампании?

Сам Ионин был крайне немногословен. Хотя по поводу политического мотива поиронизировал в Фейсбуке. Но даже из этих немногих фраз можно сделать любопытные выводы. В своем посте инцидент описывает следующим образом: «Результат – сильно рассечена бровь и легкое сотрясение. Ну и челюсть ушиблена. Откуда прилетело – не знаю, но буду разбираться. Пока не разберусь для себя – комментировать не вижу смысла. С заявлением в органы сам не обращался, так как в травмпункте «Доктор Плюс» (в 16.30 в воскресенье) все оформили и, по инструкции, сами передадут информацию о побоях в правоохранительные органы».

Это не соответствует действительности. Точнее, источники в медицинской компании факт обращения подтвердили, равно как и диагноз, добавив, что был поставлен обязательный укол против столбняка. Однако подтвердили нам и следующий нюанс. В правоохранительные органы о легких телесных повреждениях (как правило подпадающих под ст.115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ) сообщают либо при наличии соответствующего основания, либо когда о происшествии сообщает сам пациент.

Заявлений в полицию от Ионина меж тем не поступало. ОП №5 начал реагировать только после сообщений в СМИ. При этом общение закончилось телефонной беседой. Письменных заявлений с пояснениями хотя бы о месте происшествия и обстоятельствах нападения в полицию не поступило. Сам Ионин между тем рассказал NDNews.ru, что оперативники уже побывали на месте происшествия и провели там необходимые мероприятия по раскрытию преступления. В УМВД г. Екатеринбурга выразили недоумение подобными высказываниями – для того, чтобы провести подобные мероприятия, нужна информация большая, чем просто сообщение «анонимного источника в партии». Более того, на данный момент, учитывая резонанс происходящего, в клинике «Доктор Плюс» передали данные о побоях в полицию и на первичной стадии – стадии доследственной проверки делом занимается участковый. От беседы с которым Ионин откровенно уклоняется, ссылаясь на плохое состояние здоровья, рассказали в УМВД.

Отметим, что место нападения скрывает и сам Ионин, заверяя, что предпочитает решать свои проблемы самостоятельно. Его версия сводится к тому, что он находился в неизвестном нам месте, но не у дома, после чего на него бросились шестеро молодых людей, сидевших до этого в автомобиле. Они его избили, при этом не звучало ни одной угрозы, его не пытались грабить. От мужчин были слышны только матерные возгласы. После того как шесть бойцов сделали свое дело, они вновь погрузились в автомобиль и скрылись. Повторимся, избиения от шести мужчин обернулись рассеченной бровью, легким сотрясением мозга, и повреждением, но не переломом челюсти. После чего, если верить самому возможному кандидату в губернаторы, его подобрали вызванные на помощь друзья и отвезли в травмпункт.

Хотя, по данным полиции, нападение было совершено за сутки до обращения в травмпункт. Об этом изначально говорил и сам Ионин, но позже перенес дату нападения на воскресенье.

«Мы знаем, что нападение было в Чкаловском районе, на Химмаше и даже догадываемся где. Скорее всего, Ионин был пьян и связался не с той компанией. Ну, а драки у нас из-за чего или, точнее, из-за кого происходят? Там обязательно где-то рядом чьи-то длинные ноги. Понятно откуда взялись шесть мужиков – мог бы придумать версию, что во время спарринга на боксе травму получил. А то шесть бойцов его били – да так, что аж бровь рассекли. А ведь заявление напишет – найдем злодеев. Оно ему надо?» – смеется собеседник из числа полицейских.

Отметим, что в этой истории есть еще один нюанс. Дмитрий Ионин как депутат Законодательного собрания является спецсубъектом. И если будет признано, что преступление совершено из-за его служебной деятельности – материалы автоматом передаются в СУ СКР по Свердловской области в отдел по расследованию особо важных дел. А тут возможно и возбуждение дела в порядке ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». «Но он вообще не дает никакой информации. Никаких пояснений» – сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области. И если версия про длинные ноги имеет под собой подоплеку, то такая позиция вполне объяснима.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 07.06.17

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