В Екатеринбурге на торговой базе нашли и уничтожили более 20 тонн польских яблок (ФОТО)

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками екатеринбургской таможни и ФСБ сегодня провели очередной рейд на одной из городских торговых баз. На двух складах ревизоры обнаружили санкционные фрукты – партия яблок неустановленного происхождения весом 20,5 тонны. На коробках была сорвана маркировка, а на поддонах находилось маркировочное клеймо «Польша». Поскольку обнаруженные фрукты запрещены к ввозу в Россию, вся партия была изъята из оборота и уничтожена, сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего с начала года в Свердловской области было изъято и уничтожено более 35 тонн плодоовощной и 172 килограммов животноводческой продукции, к которой применяются специальные экономические меры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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