Среда, 7 июня 2017, 16:59 мск

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Екатеринбург

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«Фигню всякую пишете» – пресс-секретарь Уральской Росгвардии пропиарила свой стиль общения с прессой на аудиторию более двухсот тысяч человек (СКРИН) Ее высказывания также восприняли как агитацию митингов 12 июня

«Фигню всякую пишете» – пресс-секретарь Уральской Росгвардии пропиарила свой стиль общения с прессой на аудиторию более двухсот тысяч человек (СКРИН) / Ее высказывания также восприняли как агитацию митингов 12 июня

Грубо-презрительный стиль общения с прессой руководителя пресс-службы уральского управления Росгвардии Аллы Авдеевой неожиданно сделал ее звездой Рунета, а заодно пропиарил протестные митинги 12 июня.

Новость NDNews.ru об учебно-методическом сборе Росгвардии в Екатеринбурге, который не имеет отношения к протестным митингам 12 июня, разместил один из самых популярных пабликов в VK Lentach. Особенной остроты добавил комментарий официального представителя Росгвардии Аллы Авдеевой: «Если надо, могу текст ваш поправить, а то вы, журналисты, напишете опять фигню всякую».

На данный момент новость просмотрели уже около 229 тысяч пользователей социальной сети. Комментарии оставили около четырехсот пользователей.

Комментарии, как правило, писались представителями молодежи и сводились к готовности к участию в протестной акции, ряд пользователей VK прошлись и по самой персоне Аллы Авдеевой не в самой комплиментарной форме.

Новый День: ''Фигню всякую пишете'' – пресс-секретарь Уральской Росгвардии пропиарила свой стиль общения с прессой на аудиторию более двухсот тысяч человек (СКРИН)
Новый День: ''Фигню всякую пишете'' – пресс-секретарь Уральской Росгвардии пропиарила свой стиль общения с прессой на аудиторию более двухсот тысяч человек (СКРИН)

Екатеринбург, Максим Бородин

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