Энергетикам вынесли благодарность за оперативное устранение последствий урагана

Региональный штаб энергобезопасности вынес благодарность АО «Облкоммунэнерго» за оперативное устранение последствий урагана и восстановление энергоснабжения уральских муниципалитетов. Благодарственное письмо за подписью министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова сегодня поступило в компанию. Глава ведомства отметил профессионализм, оперативность и слаженность действий специалистов предприятия.

Напомним, 3 июня в результате штормового ветра, достигавшего 25 м/сек., под частичное отключение электричества попали десятки муниципальных образований области – 20 из них находились в зоне ответственности АО «Облкоммунэнерго».

Из 20 территорий обслуживания предприятия в трех – филиал «Тагилэнергосети», Староуткинский и Кушвинский РКЭС – произошло массовое разрушение ВЛ 6/10/0,4кВ в результате падения деревьев, крыш строений и других металлических конструкций. После урагана без напряжения остались порядка 185 тысяч абонентов.

Во время урагана вышли из строя 442 воздушные линии, из них напряжением 6/10кВ – 90 шт., 0,4кВ – 352 шт. Отключились 324 подстанции и распределительных пункта. Было разрушено более 6 километров воздушных линий, оборваны 845 вводов в здания.

Сразу после урагана на устранение аварийных ситуаций руководством АО «Облкоммунэнерго» было направлено 48 аварийно-восстановительных бригад (131 чел.) и 51 единица техники.

Работы по восстановлению электроснабжения проводились в круглосуточном режиме с ротацией личного состава. Через сутки (на 17:00 04.06.2017г.) количество отключенных потребителей снизилось в девять раз и составило – 6 456. Работы по восстановлению электроснабжения в 17 из 20 территорий были полностью закончены.

На 19:00 6 июня (спустя 46 часов после начала урагана) аварийная ситуация полностью локализована – потребители включены, бригады продолжают работать на резервных линиях электропередачи, по заявкам частных потребителей.

По предварительным подсчетам сумма нанесенного стихией ущерба составила около 25 млн. рублей.

Екатеринбург, Служба информации

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