Выбирать губернатора по месту пребывания, а не прописки, будет около 80 тысяч свердловчан (СКРИН)

Избирком Свердловской области закажет 80 тысяч специальных марок для защиты от подделки заявлений избирателей о включении их в список избирателей по месту нахождения, а не прописки, на выборах губернатора 10 сентября.

Как сообщили NDNews.ru в избиркоме, именно такую цифру утвердила комиссия на своем последнем заседании. Прогноз по необходимому числу марок был сделан исходя из опыта прошлых лет, в том числе по практике учета открепительных удостоверений. Не факт, что будут использованы все из них, но запас должен быть, пояснили в избиркоме.

Напомним, с этого года на выборах прекращается использование открепительных удостоверений. Чтобы проголосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации, избирателю теперь нужно обращаться не в избирком по месту прописки за открепительным, а сразу – в фактически ближайшую к нему комиссию с просьбой включить его в список избирателей. Подробную инструкцию о том, как правильно «записаться» на ближайший к вам избирательный участок, NDNews.ru публиковал ранее.

По мнению российских законодателей, новая схема поможет увеличить явку избирателей в федеральном масштабе на несколько миллионов человек, так как многие граждане фактически не проживают по месту регистрации, а тратить время на получение открепительных удостоверений не хотят.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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