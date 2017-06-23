Пятница, 23 июня 2017, 11:27 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Выбирать губернатора по месту пребывания, а не прописки, будет около 80 тысяч свердловчан (СКРИН)

Выбирать губернатора по месту пребывания, а не прописки, будет около 80 тысяч свердловчан (СКРИН)

Избирком Свердловской области закажет 80 тысяч специальных марок для защиты от подделки заявлений избирателей о включении их в список избирателей по месту нахождения, а не прописки, на выборах губернатора 10 сентября.

Как сообщили NDNews.ru в избиркоме, именно такую цифру утвердила комиссия на своем последнем заседании. Прогноз по необходимому числу марок был сделан исходя из опыта прошлых лет, в том числе по практике учета открепительных удостоверений. Не факт, что будут использованы все из них, но запас должен быть, пояснили в избиркоме.

Новый День: Выбирать губернатора по месту пребывания, а не прописки, будет около 80 тысяч свердловчан (СКРИН)

Напомним, с этого года на выборах прекращается использование открепительных удостоверений. Чтобы проголосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации, избирателю теперь нужно обращаться не в избирком по месту прописки за открепительным, а сразу – в фактически ближайшую к нему комиссию с просьбой включить его в список избирателей. Подробную инструкцию о том, как правильно «записаться» на ближайший к вам избирательный участок, NDNews.ru .

По мнению российских законодателей, новая схема поможет увеличить явку избирателей в федеральном масштабе на несколько миллионов человек, так как многие граждане фактически не проживают по месту регистрации, а тратить время на получение открепительных удостоверений не хотят.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

На ЖБИ сгорела угнанная «копейка». / Неадекватный первоуралец убил пятилетнюю девочку и сам сдался полиции. / Ночь музыки в Екатеринбурге пройдет без алкоголя и с замерами уровня шума.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Как проголосовать в чужом городе на выборах-2017: инструкция (СЛАЙДЫ)

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Екатеринбург, все новости

Житель Тольятти будет судиться со штрафстоянкой Екатеринбурга. Ему полгода не отдавали машину (ВИДЕО)

Под Асбестом «Мерседес» опрокинулся в придорожное болото

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

«Потеряшка» Дима пошел на поправку: врачи дают благоприятный прогноз

Учитель музыки из Екатеринбурга получил медаль «Участнику военной операции в Сирии»

Убийство пятилетней девочки может быть следствием халатности органов опеки
Все новости

Новости партнеров