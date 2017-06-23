Соратник Навального Леонид Волков последовал за ним под арест (ДОКУМЕНТ)

Бывший депутат екатеринбургской гордумы, а ныне ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков вчера вечером был приговорен к пяти суткам ареста за организацию несанкционированного митинга 12 июня с использованием youtube.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сам Волков сообщил на своей странице в соцсети. «Технологии идут в нашу жизнь! Впервые: протокол за «организацию митинга через Ю-Туб». При том, что за организацию этого же митинга уже другой человек сидит», – написал Волков, а позже добавил: «Увидимся через 5 суток».

Напомним, 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли митинги сторонников Навального. Он также призвал своих соратников выйти на Тверскую, где проходил исторический фестиваль «Времена и эпохи». Власти столицы назвали действия Навального провокацией. Навальный был задержан в подъезде своего дома. В ночь на вторник, 13 июня, Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. Основание – нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже срок был сокращен до 25 дней, то есть Навальный выйдет на свободу 7 июля. Волков освободится раньше – 27 июня.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИН «Новый День»

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