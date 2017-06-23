Пятница, 23 июня 2017, 16:29 мск

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Полиция ищет родных психически больного мужчины, забывшего свой адрес (ФОТО)

Полиция ищет родных психически больного мужчины, забывшего свой адрес (ФОТО)

Отдел уголовного розыска ОМВД России по Богдановичскому району устанавливает личность мужчины, представляющегося Опариновым (Апариновым) Александром Владимировичем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в силу психического заболевания мужчина помнит только то, что он житель города Березовский и ему 45 лет.

Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые.

Если вам известен данный гражданин просьба, сообщить по следующим телефонам: 8 (343) 76-222-73, 222-20, 8.953-00-46-770 или по линии 02.

Новый День: Полиция ищет родных психически больного мужчины, забывшего свой адрес (ФОТО)

Богданович, Березовский, Служба информации РИА «Новый День»

Богданович, Березовский. Другие новости 23.06.17

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