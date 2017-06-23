Полиция ищет родных психически больного мужчины, забывшего свой адрес (ФОТО)

Отдел уголовного розыска ОМВД России по Богдановичскому району устанавливает личность мужчины, представляющегося Опариновым (Апариновым) Александром Владимировичем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в силу психического заболевания мужчина помнит только то, что он житель города Березовский и ему 45 лет.

Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые.

Если вам известен данный гражданин просьба, сообщить по следующим телефонам: 8 (343) 76-222-73, 222-20, 8.953-00-46-770 или по линии 02.

Богданович, Березовский, Служба информации РИА «Новый День»

Богданович, Березовский. Другие новости 23.06.17

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