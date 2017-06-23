Вокруг колонии, гопники и нападают собаки, но город безопасный: тагильчане вступились за малую родину

Новость о том, что Нижний Тагил попал в число самых небезопасных городов, вызвала споры среди местных жителей. Несмотря на то, что часть горожан согласились с теми, кого опросили для составления рейтинга, большинство за родной город все же заступились. Тагильчане признают: да, рядом колонии, по ночам темно и страшно, а с экологией вообще беда, однако ставят под сомнение верность исследования. NDNews.ru узнал, что вызывает чувство тревоги у местных жителей и каких они ждут улучшений.

Напомним, на днях портал о недвижимости Domofond.ru опубликовал рейтинг городов по безопасности по результатам опроса местных жителей. В сотню антилидеров попал в том числе Нижний Тагил. Среди проблем, которые влияют на общее ощущение безопасности, респонденты отметили плохое освещение улиц, агрессивных бездомных животных, уличную преступность. В соцсетях мнения горожан разделились. «Я тоже считаю, что наш город опасный, и не только тем, что страшно ходить в тёмное время суток, а ещё тем, что страшно дышать нашим «свежим» воздухом», – оставила сообщение в сообществе «Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ» Софи Леманн. «Чтобы вешать такие ярлыки на города, нужно изучать статистику МВД, а не спрашивать вечно всем недовольных «респондентов». Идиотизм полный», – парировала Татьяна Семухина. «Ходил, хожу и буду ходить по ночам так никакой опасности не вижу, а те кто дома всегда сидит и боится на улицу выйти те и говорят что город у нас страшный и полный гопников. Гораздо больше надо бояться сдохнуть от болезни лёгких или ещё чего, чем бояться ночью гопников встретить», «Опрос это недостоверно. Необходима статистика УВД по заявлениям потерпевших на 1000 жителей.Картина будет наверняка не такой», пишут посетители портала v-tagile.ru.

Как пояснила корреспонденту NDNews.ru психолог Оксана Собина, на субъективное ощущение безопасности горожан влияет множество факторов. Кроме собственно уровня преступности важно и информирование об уровне преступности – чем чаще и «громче» криминальные события освещаются в СМИ, тем большую тревогу это вызывает. Конечно, освещенность улиц, отсутствие стай собак, хорошая (и заметная на улицах города) работа полицейских повышает ощущение безопасности. По ее словам, это ощущение создает и благоустройство, количество детских площадок и отсутствие мусорных свалок и заброшенных пустырей, число скверов с аллеями и парков. «Даже такие вещи, которые не связаны напрямую с безопасностью, могут иметь значение и оказывать влияние на мнение человека о безопасности того места, где он живет. К пониманию безопасности люди также могут относить и экологическую ситуацию в городе. И в этом случае речь пойдет о состоянии водоемов города, водопроводной воды, воздуха городских улиц – степень загрязненности газом и шумом», – отметила эксперт.

«Если говорить о криминале, то полиция какой-то порядок наводит. Раньше, например, автомобили было опасно во дворах оставлять, могли угнать, снять колеса. Сейчас можно не беспокоиться за сохранность машины во дворе. В рамках преступности уровень безопасности у нас удовлетворительный. А вот что касается экологии – то риски очень высокие. Так и не решена проблема по Черноисточинскому пруду. На Вагонке жалуются, что из-за выбросов им приходится постоянно на больничные уходить. Конечно, такое состояние экологии не может не вызывать чувства тревоги. Ученые говорят, что у нас такой накоплен экологический ущерб, что потребуется десятки тысяч лет на восстановление: отравлена почва, грунт, в воде свинец», – считает руководитель движения «Экоправо», член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов.

Берег Черноисточинского пруда, лето 2016 года

«Во-первых, я немного сомневаюсь в объективности опроса, но некоторые признаки «небезопасности», конечно, есть. Первое – город окружен зонами и тюрьмами, вокруг их семь. Контингент оседает в городе, есть целые районы, где они живут, туда опасно заходить, есть и наркоманские кварталы. Второе. В целях экономии у нас выключают свет на улице в 00:30, а не в два часа ночи, во дворах темно, буквально вчера я шла в полночь с фонариком. Это еще одна причина, по которой горожане считают себя уязвимыми. Включение фонарей – уже это способно повысить безопасность. Следующий фактор, УВЗ. С ними не все понятно, люди долго сидели на графике 2/3, без работы, а в таком случае люди начинают заниматься ерундой. У нас есть район Вагонка, как мы его называем, город в городе, там кипит своя жизнь, это криминальный район, в котором становится опаснее. Сейчас с работой в городе все сложно, поэтому преступность растет. Каких-то массовых грабежей нет и, надеюсь, не случится, но социальная ситуация напряженная, она отражает ситуацию на предприятии. Еще одна болезненная тема для города – собаки. Они нападают, пугают, справиться с ними в городе не могут, просто боишься пройти по некоторым улицам из-за стаи собак», – рассказала главный редактор ИА «Между строк» Наталья Вахонина. Впрочем, по ее мнению, сейчас хотя бы с криминалом ситуация куда лучше, чем 10 лет назад, это подтверждают и сводки УМВД, которые поступают журналистам. «У нас работает система «Безопасный город», в городе есть камеры наблюдения, и люди это знают. С помощью камер не раз удавалось ловить машины, которые сбивали пешеходов, находить преступников. Когда ходишь по центру города и знаешь, что Большой Брат следит, это повышает уверенность. Систему «Безопасный город» собираются развивать дальше», – добавила Вахонина.

Вячеслав Погудин, депутат заксо, избиравшийся от одного из округов Нижнего Тагила, и бывший вице-мэр города, также считает, что в городе хоть и есть проблемы, но считать его одним из самых небезопасных нельзя. Кроме системы «Безопасный город» он отметил проект «Светлый город» (программа по освещению). «Город сложный, мы понимаем это. Что скрывать – у нас в окружении учреждения исполнения наказаний, выходцы оттуда добавляют сложности. Тем не менее, это замечательный город, где живут хорошие люди. Никого не пытаюсь сильно обидеть и покритиковать, но я к таким рейтингам отношусь с большим скепсисом, это игра цифр. Чтобы взять на себя ответственность сравнивать города и регионы, надо обладать большим объемом информации, правильно определить круг респондентов, количество опрашиваемых. Где и кого они опрашивали? Плохо то, что такие исследования публикуются, чтобы вывести скандал на общероссийский уровень. А для города обидно. К опросу надо профессионально подходить», – прокомментировал парламентарий.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

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