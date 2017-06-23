Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

NDNews.ru подводит итоги уходящей недели, она оказалась достаточно яркой на события – Ройзман все-таки выдвинулся в губернаторы от «Яблока», в сеть утекли данные о грядущих результатах прохождения муниципального фильтра, в подростковой пиццерии устроили настоящую бойню, вызвавшую шок у горожан. Грустно в Нижнем Тагиле: рабочие «Уралвагонзавода» не видят радужных перспектив – им отменили большинство премий. Также в рядах разочарованных – родители первоклассников из Екатеринбурга, чьи дети из-за временщиков и рухнувшего сайта госуслуг не смогли записаться в школу. Эти и другие материалы – в обзоре агентсва.

Трэш недели

В кафе Magic pizza накануне произошло то, что наверняка вызовет бурю в медиаповестке, причем не только регионального уровня, но и федерального. В четверг несколько мужчин, судя по виду – представителей бойцовских видов спорта, устроили настоящую бойню, буквально втоптав в пол нескольких посетителей кафе. В ходе избиения слышались крики о неких долгах. Бойцы отработали с явным знанием дела, справившись всего секунд за 40, и покинули заведение. Приехавшая полиция искать нападавших отказалась, потому что потерпевшие отказались писать заявление. Само зрелище нападения вызывает оторопь. Добавим, что указанное заведение – горожане аттестуют как семейное кафе, где часто проводят время подростки, родители с детьми.

Тема недели

На Урале продолжается выдвижение кандидатов в губернаторы. на этой неделе получвила свое логическое завершение эпопея с выдвижением мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого в итоге зарегистрировали как кандидата от партии «Яблоко». Выдвигало его федеральное бюро партии во главе с Григорием Явлинским в Москве, потому что местное во главе с Юрием Переверзевым отказалось. Председатель СРО заявил, что это противоречит идее внутрипартийной конкуренции. И ушел в отставку. Для подстраховки Ройзмана двинул в губернаторы «Парнас», и дальнейшее решение зависело уже от Евгения Вадимовича, от когог он подаст документы в облизбирком. Сделал он это лишь к концу недели, в пятницу под вечер.

Теперь осталось преодолеть муниципальный фильтр, но пока из 615 муниципальных депутатов открыто согласилось поддержать Ройзмана только 10. а на оставшиеся подписи народных избранников может претендовать не только он – к примеру в выходные в губернаторы от «Патриотов России» намерена двинуться Евгения Чудновец, в минувший четверг появился кандидат от партии «Народ против коррупции» – актер по профессии Виктор Костромин, проживающий в Москве. Согласно данным портала «Кино-театр.ру», Костромин снимался в некоторых эпизодах сериалов «Следствие ведут знатоки» (старший лейтенант Курков), «Государственная граница» (Сапожников) и «Московская сага» (эпизодическая роль).

Скандал недели

А вот данные о подписях, предназначенных для поддержки тех или иных кандидатов, стали поводом для скандала на этой неделе. В одном из телеграм-каналов появились цифры, в которых указано в деталях, как будут голосовать депутаты. В нем содержится информация по организованному сбору подписей муниципальных депутатов по состоянию на прошлую неделю, а также сводные таблицы по каждому кандидату. Согласно «персональным» таблицам, за Евгения Куйвашева собрано (или должно быть собрано) 600 подписей, за Алексея Парфенова (КПРФ) – 135, за Игоря Торощина (ЛДПР) и Дмитрия Ионина (СР) – по 136, Дмитрия Сергина (РППС) – 138, Константина Киселева («Зеленые») – 133, за Евгения Ройзмана – 150.

Наблюдатели расходятся во мнениях, можно ли считать эти данные достоверными, а если да – то была ли «утечка» преднамеренной. Ряд источников предполагают, что «слив» – это попытка первого вице-губернатора Владимира Тунгусова ударить по некоторым неугодным ему подчиненным из резиденции. Другие предполагают, что это атака на самого Тунгусова со стороны его внешних врагов. Третьи – что резиденция здесь вообще ни при чем.

Разочарование недели

На этой неделе состоялось заседание суда по иску родителей, чьи дети не попали в школу, в 1 класс из-за сайта госуслуг и зачисления «временщиков». Школа № 99 на Уралмаше в этом году отличилась наплывом первоклашек с временной регистрацией – они заняли 51 место из выделенных 75, и таким образом вытеснили большую часть детей, проживающих в 500 метрах от школы. Часть родителей пыталась записать детей через электронную очередь на сайте госуслуг, который обслуживается компанией «Ростелеком». Но из-за технических сбоев на сайте им не удалось это сделать вовремя. Родители считают, что тем самым были нарушены их конституционные права на запись ребенка в школу по месту жительства. Теперь они добиваются пересмотра приказа о зачислении в гимназию на том основании, что их лишили права на подачу заявки.

Суд

Суд Орджоникидзевского района по ходатайству прокуратуры отказался рассматривать коллективный иск родителей. Судья определила, что по статье 42 Административного кодекса для подачи коллективного иска нужно не менее 21 истца, а в данном случае их всего 18. Ответчиками выступали директор школы, управление образования Екатеринбурга, профильный департамент министерства образования, и Ростелеком. На суд не явилась только представитель гимназии. Родители намерены вновь подать иски – уже индивидуальные.

Видео недели

В этом качестве в наш обзор попадает на этой неделе ролик о драке таксиста с пассажирами. Отличился водитель из компании «Uber». По словам клиентов, деньги за их заказ были списаны автоматически, однако сумма не пришла на счет таксисту. Водитель не стал связываться со службой поддержки, а вместо этого отвез пассажиров к своим друзьям-кавказцам. Как они пообщались – смотрите на видео.

видео

Расследование недели

На этой неделе наше агентство опубликовало расследование о ситуации на «Уралвагонзаводе».Среди рабочих УВЗ растет недовольство. Обещания нового директора увеличить выпуск гражданской продукции звучат на фоне слухов о скором сокращении заказов и фактической отмены премий. «Владельцы сменились, а дела идут все хуже», – говорят в цехах.

Главная причина недовольства – отмена большинства ежемесячных премиальных выплат. В зависимости от сложности работы они составляют от 19 до 53 процентов от оклада. Это произошло еще до отставки предыдущего руководителя Олега Сиенко, но, похоже, новая команда менять ситуацию не собирается.

Заводчане, которым оплата труда начисляется сдельно, периодически ходят на работу бесплатно. Им перестали возмещать «простойные» – невыполнение плана из-за сломанного оборудования. Об этом агентству рассказал сварщик Иван (имя изменено). По его словам, из тарифов сдельщиков также пропали премиальные за перевыполнение плана, раньше они высчитывались по двойному тарифу за каждое изделие.

Некоторые рабочие не стали молчать и обратились в независимый профсоюз, с его участием они отстаивают в суде выплату им сверхурочных в полном объеме. Обстановка явно нервозная, а потому информкация о том, что на предприятии рабочие проходят психотесты, оказалась особенно резонансной. Ряд СМИ указывали, что поводом для обследования и анкетирования трудящихся стал инцидент в одном из цехов, когда рабочий бросил горящую тряпку в лицо начальнику. На УВЗ утверждают, что такие проверки – плановые. Но кто откажется от тестирования – будет уволен.

Желаем читателям NDNews.ru поменьше нервничать и насладиться выходными. Менять настроение можно начать уже в пятницу – в Екатеринбурге стартовала «Ночь музыки». Подробности смотрите в нашем спецпроекте «10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге». А итоги «Ночи» – в обзоре в субботу утром.

Ночь музыки – 2017. Площадка у библиотеки Белинского.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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