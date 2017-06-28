Anex Tour и Mouzenidis Travel подверглись кибератаке: туристам документы выдают в аэропортах

Кроме российских банков, «Роснефти» и других компаний, кибератаке накануне подверглись два крупнейших федеральных туроператора – Anex Tour и Mouzenidis Travel. Оплаты за туры не проходили, сайты компаний «лежали». Туристов просят не беспокоиться: все документы представители туроператоров будут выдавать в аэропортах. Зарегистрироваться на рейс можно по копии договора. Связана ли кибератака на операторов с вирусом Petya, устанавливается.

«ANEX Tour выполнит все обязательства несмотря на технический сбой, вызванный хакерской атакой. В связи с техническим сбоем всем туристам, не получившим документы по подтверждённым заявкам, необходимо пройти регистрацию в аэропорту за два часа до вылета, предоставив копию договора с агентством. Выдача паспортов туристов, вылетающих в визовые направления в ближайшие даты, будет осуществляться в аэропорту вылета. Телефоны горячей линии: Для агентств: 89167156289; 89854729951; 89266046982; 89857805959. Для туристов: 88007755000. По вопросам регистрации на рейс: 89099657398. По региональным вылетам просьба обращаться по резервным контактам соответствующего региона», – сообщает сегодня сайт оператора «Анекс тур», который до сих пор не наладил работу.

Как сообщают турагенты из разных регионов, в подвешенном состоянии находятся оплаты туров, но в компании «Анекс тур» заверили: проблем не будет. Сейчас специалисты занимаются восстановлением сайта и всех электронных систем.

Также атаке вчера подвергся оператор Mouzenidis Travel. Но на данный момент техническим специалистам удалось восстановить работу сайта и систем бронирования туров.

Но если вопросы еще возникают, оператор советует писать на электронную почту: sosmouzenidis@gmail.com.

Связаны ли атаки на сайты туроператоров с кибератаками и вирусом Petya, устанавливается. Напомним, накануне крупнейшие нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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