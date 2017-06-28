Жителя Верхней Салды отправили в колонию строгого режима за долги по алиментам

Суд в Верхней Салде приговорил 37-летнего местного жителя к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за неуплату алиментов своей 10-летней дочери. Ранее ему назначили обязательные работы, но он решил уклониться от них.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области, мужчину признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей»). Ранее против него возбуждали административное дело и назначили наказание в виде обязательных работ. Но он не спешил исполнять судебное решение. Потом уралец получил вторую «административку», по которой отправился под арест на трое суток. Но и это не мотивировало отца помогать своей дочери. Приставы обратили внимание на то, что у мужчины за плечами две непогашенные судимости по статье «Побои» и «Грабеж» и инициировали возбуждение против него уголовного дела. Причем сумма долга по алиментам была небольшая – около 20 тысяч рублей, которые он накопил с февраля 2017 года. Только после этого должник признал свою вину в полном объеме и заявил в суде, что готов работать и выплачивать ребенку алименты и погасить перед ним долги.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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