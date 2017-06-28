Эхо питерского теракта: екатеринбургское метро проверят на уязвимость за 5,5 млн рублей

Российские метро проверят на уязвимость – такие требования по безопасности появились после взрыва в Санкт-Петербурге. Екатеринбургский метрополитен стал одним из первых, кто начал такую работу. Стоимость услуг оценили в 5,5 млн рублей.

На сайте госзакупок сегодня появился аукцион на оказание услуг по дополнительной оценке уязвимости 20 объектов метрополитена. Общая стоимость работ – 5 млн 517 тысяч рублей, финансирование выделяет метрополитен. Проверку будут проводить в рамках постановления правительства РФ о безопасности, подписанного спустя два дня после жуткой трагедии в метро Санкт-Петербурга.

В перечне из 20 объектов екатеринбургского метро – все станции с переходами, лестничными пролетами, павильонами вентиляционными киосками, выходящими на улицы города. В список попали площадка предприятия электродепо «Калиновское» и одноименная станция, тоннели-перегоны между станциями и пункт диспетчерской централизации движением поездов на Володарского.

Подрядчик должен будет начать с изучения документации, в том числе схем организации охраны объектов, документов по организации системы оповещения, разобраться в вопросах взаимодействия с полицейскими, ФСБ, МЧС и другими спецслужбами, а также изучить криминогенную обстановку в районах мест оказания услуг. Затем необходимо провести визуальный осмотр объектов, систем жизнеобеспечения, проверить работоспособность и фактическое состояние инженерно-технических систем и сил обеспечения транспортной безопасности. В зону обследований попадет вообще все, относящееся к метро и прилегающие участки, подрядчик должен будет найти, осмотреть и сфотографировать возможные места укрытий преступников, проверить все коммуникации, маршруты патрулирования охраны, проверить, как на самом деле осуществляется контроль за безопасностью в метро, в том числе как ведутся досмотры. После чего все результаты должны быть обобщены и на основе этого составлены рекомендации по улучшению безопасности. Разработанные документы будут направлены для утверждения в Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Прием заявок продлится до 18 августа, аукцион проведут 24 августа. Проверку должны завершить к 1 декабря 2017 года. Помимо екатеринбургского метрополитена аналогичную закупку проводит Санкт-Петербург, конкурс был объявлен накануне. В этом городе необходимо обследовать 147 объектов, стоимость контракта – почти 32 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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