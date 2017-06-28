Екатеринбуржцы, купившие пай в недостроенном ЖК «Полесье-2», могут остаться без денег и квартир

Екатеринбуржцы, которые вложили деньги в строительство нескольких очередей ЖК «Полесье-2», могут остаться без денег и квартир. На 142 квартиры в еще не сданных домах арбитражным судом наложен арест, регпалата не имеет права регистрировать право собственности. Эти будущие квартиры должны отойти по праву в федеральную собственность, поскольку землю для возведения ЖК предоставила УрО РАН в обмен на долю в жилой недвижимости. Но после банкротства инвестора-застройщика ООО «Кронверк» началась путаница: некоторые из арестованных квартир выставляют на продажу, документов о купле-продаже никто предоставить не может.

История началась в 2012 году, когда Уральское отделение Российской академии наук заключило инвестиционное соглашение с ООО «Кронверк». УрО РАН предоставил «Кронверку» два земельных участка, которые находятся в федеральной собственности, а «Кронверк» обязался построить на них дома и отдать долю жилой площади академии. И до 2017 года часть квартир действительно были переданы в федеральную собственность, но затем началась полнейшая неразбериха.

В январе 2017 года ООО «Кронверк» было признано банкротом из-за многомиллионных долгов перед различными компаниями. На тот момент в федеральную собственность не были переданы 142 квартиры в домах, которые еще не введены в эксплуатацию. Речь идет о квартирах в секциях 23.1 и 23.2 жилого дома по улице Чкалова, 231, и в секциях 19.4, 19.5, 19.6 и 19.7 по улице Академика Семихатова, 18. Более того – появилась информация, что часть из этих 142 квартир могла быть продана обычным людям, которые вложили в строительство домов свои деньги – паи.

Как сообщили NDNews.ru в Уральском отделении Российской академии наук, ООО «Кронверк» не предоставляет каких-либо документов и неизвестно, кто достраивает дом и почему квартиры УрО РАН вдруг поступили в открытую продажу.

«С января 2017 года, когда ООО «Кронверк» обанкротился, в УрО РАН не поступала от них какая-либо информация и документы, разъясняющие ситуацию по данной проблеме. Нам неизвестно, сколько паев (будущих квартир) продано, кто заканчивает строительство дома. Для того чтобы не допустить каких-либо сделок с федеральными квартирами, мы обратились в Арбитражный суд Свердловской области и в апреле 2017 года добились наложения ареста на сделки по 142 квартирам. Их нельзя оформить в собственность, их не должны выставлять на продажу», – рассказали NDNews.ru в Уральском отделении РАН.

При этом, судя по рассказам пайщиков ЖК «Полесье-2», квартиры из списка арбитража по-прежнему спокойно продаются на рынке. До сдачи дома в эксплуатацию они не считаются законченными объектами, а значит, на них пока нельзя оформить право собственности. Но когда дом будет сдан и жильцы пойдут в регпалату, их может ждать сюрприз.

В частности, как пишут потенциальные покупатели паев на екатеринбургском форуме «Недвижимость», квартиры из упомянутого списка продают екатеринбургские агентства недвижимости. Например, «Бизнес контакт». При этом риелторы не скрывают, что это квартиры УрО РАН, но убеждают, что проблем с оформлением в собственности не будет.

«Если квартира в аресте, то почему данную квартиру продает агентство недвижимости Бизнес контакт, зная, что квартира принадлежит УроРАН, и что свидетельство на право собственности на нее не получить? Выходит, что люди заплатили деньги за более чем 140 квартир, а свидетельства получит Академия», – недоумевают пайщики на форуме.

«Я сегодня получала ключи и мне сказали, что моя квартира под арестом. По решению арбитражного суда», – пишут пользователи.

«Ложь, ложь, ложь!!! нам продали квартиру из списка арестованных преспокойненько в Бизнес-Контакте. Даже глазом не моргнули», – гласят сообщения.

В агентстве «Бизнес контакт» уверяют, что знают о списке и продают только «чистые» квартиры – не из числа тех 142-х. Но ситуация осложняется тем, что екатеринбуржцы покупали паи в домах ЖК «Полесье-2» и до апреля 2017 года, когда было принято решение арбитражного суда. После того, как секции двух домов будут сданы в эксплуатацию, возможны массовые судебные разбирательства. И с большей долей вероятности проиграют люди, которые приобрели паи у ООО «Кронверк». Потому что права УрО РАН на данные объекты возникли намного раньше.

«Доля УрО РАН и квартиры, которые должны перейти в федеральную собственность, были определены ещё в 2012 году при заключении инвестиционного договора с указанием номера, названия секции, этажа, метража и других характеристик», – пояснили в академии.

УрО РАН направило обращения в правоохранительные органы. Идут соответствующие проверки.

Добавим, что проверить, есть ли ваша квартира или квартира, которую вам предлагают купить, в списке арбитража, – можно по номеру дела: № А60-29987/2016 от 4 апреля 2017 года на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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