Заброшенной больнице в Зеленой Роще нашли применение – в ней будут тренироваться спасатели

Легендарной заброшенной больнице скорой помощи в парке Зеленая Роща в Екатеринбурге, которая регулярно становится местом различных ЧП – от падений подростков с высоты до пожаров, кажется, нашли применение. Сотрудники регионального управления МЧС России, которым приходится выезжать туда на происшествия, теперь будут проводить там учения.

Так, уже завтра в одном из корпусов заброшенной больницы пройдет тренировка по ликвидации последствий взрыва газа. «По легенде учений взрыв баллона с пропаном привел к обрушению кровли, перекрытий и пожару на пятом и шестом этажах строения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Первыми к ликвидации «происшествия» приступят пожарные, которые будут подниматься на задымленные (дым будет настоящим, из специальной машины) этажи. Затем к ним подключаться спасатели, которые будут эвакуировать «пострадавших» через окна с помощью веревок. После со «спасенными» будут работать представители Территориального центра медицины катастроф и психологи МЧС. В тренировке примут участие кинологи с собаками – они будут искать под завалами людей и извлекать найденных. Также сотрудники ведомства отработают уборку строительных обломков с помощью спецтехники. Кроме того, на месте «ЧП» будет организован межведомственный оперативный штаб. Добавим, что место учений будет оцеплено сотрудниками полиции. Всего в учениях примут участие 85 человек.

Напомним, что больница в Зеленой Роще заброшена долгое время. Сначала она находилась на балансе администрации города, потом перешла в ведение Минобороны РФ, затем – в ГКУ Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений. С прошлого года министерство госимущества региона пытается продать участок вместе с руинами медицинских корпусов, например, под застройку жилого комплекса, но две попытки провести торги успехом не увенчались.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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