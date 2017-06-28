У «дочки» Газпрома кончились «лишние» деньги – не хватает даже на «Иннопром»

В Свердловской области меньше чем через две недели стартует выставка «Иннопром». Однако далеко не все компании региона могут позволить себе участие в ней. Даже те, кто регулярно организовывал стенды в «Екатеринбург-Экспо». В частности, речь идет о компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». В этом году «дочка» госкорпорации отказалась от участия в «Иннопроме». Причина – отсутствие средств.

Как пояснил агентству источник на предприятии, в прошлом году екатеринбургская компания не подала заявку в материнскую структуру, соответственно, одобрения и финансового обеспечения на участие в выставке, которую в этом году, к слову, собирается посетить президент России Владимир Путин, Газпром своей «дочке» не прислал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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