«Депутатская вертикаль» повторяет практику заксо: предложения оппозиции отклоняют

В свердловском объединении «Депутатская вертикаль», которое должно было сплотить народных избранников из муниципалитетов, заксобрания и Госдумы, похоже, начинает повторяться практика, к которой уже привыкли в заксо. Законопроекты, разработанные «не теми» авторами, рискуют быть отклоненными.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на это довольно прозрачно намекнул сегодня основатель «Вертикали», депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников: «К сожалению, на законопроекты, поданные нашими коллегами из муниципалитетов, поступают отрицательные заключения».

Одним из этих коллег может быть кандидат в губернаторы от РППС, депутат гордумы Дмитрий Сергин, автор внесенного недавно в заксо от имени гордумы законопроекта о зачислении детей в школы. Суть предложенных им изменений заключается в том, что в первую очередь должны зачисляться дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды или дети, имеющие в семье родителя-инвалида. Кроме того, многодетным семьям гарантируется возможность записывать детей в одну школу. Сейчас нередко ребенок-инвалид зачисляется в школу в отдаленном районе, или двойняшки из одной семьи оказываются распределены в разные первые классы. «На муниципальном уровне эту проблему решить невозможно, но субъект РФ обладает таким правом, – рассказал NDNews.ru Дмитрий Сергин. – Вчера я предварительно обсудил эту тему с Павлом Крашенинниковым, он согласился, что негоже, когда ребенок-инвалид попадает в школу в отдаленном районе или когда разделяют детей из одной семьи». В то же время, признал Сергин, коллеги говорили ему о возможных юридических неувязках. «Знаете, два юриста – три мнения, некоторые считают, что этот закон – не сфера полномочий субъекта. Но я в своей пояснительной записке привел примеры аналогичных региональных законов, надеюсь, это будет учтено», – добавил депутат.

Однако на сегодняшнем заседании вертикали его участники склонялись к мысли, что решение этой проблемы – скорее, в сфере полномочий Федерации. Кроме того, высокопоставленные единороссы высказались в том духе, что если бы все школы в Екатеринбурге были равны по уровню престижным гимназиям, то и ажиотажа с записью в них не было бы.

Настрой участников «Депутатской вертикали» позволяет предположить, что новая конструкция в итоге станет исключительным инструментом пиара единороссов, а наработки других партий станут для них удобным материалом. Так уже неоднократно бывало в свердловском заксо, где законопроекты оппозиционеров так же регулярно отклонялись по основаниям, которые авторы считали формальными. А спустя непродолжительное время аналогичные проекты вносились «Единой Россией» и принимались большинством.

Добавим, что в «Вертикаль» уже записалось около четверти депутатов городской думы Екатеринбурга: Елена Дерягина, Михаил Вечкензин, Ира Овчинникова, Дмитрий Сергин, Александр Смолин, Виктор Тестов, Александр Хан, Сергей Шадрин. Все они войдут в Екатеринбургское отделение, которое пока ещё только формируется. Со стороны заксобрания в нем уже выразили желание работать депутаты Игорь Аксёнов, Вячеслав Вегнер, Михаил Клименко, Валентин Лаппо, Валерий Савельев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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