Готовим «занавески»: многолетний недострой в самом центре Екатеринбурга снова заморозили (ФОТО)

Работы на одном из главных екатеринбургских недостроев, так называемой гостинице «Дели», снова заморожены. Застройщику разрешили сместить сроки сдачи объекта на несколько лет. Остается решить вопрос, как «презентовать» гостям Чемпионата мира по футболу город с такой «бородавкой» в самом его центре.

О том, что стройка, заброшенная два десятка лет назад, все-таки возобновится, стало известно в прошлом году. Бизнесмен Сергей Флеганов получил разрешение на реконструкцию объекта на Куйбышева, 36. Вместо первой в Екатеринбурге гостиницы для интуристов, как это планировалось в середине 90-х, здесь должно появиться торгово-офисное здание. Территорию близ недостроя из красного кирпича огородили, повесили аншлаги, появилась строительная техника, к стройке прикрепили охранника. Сроком окончания работ был указан август 2017 года.

Однако планы эти, очевидно, не сбудутся. За год никаких существенных изменений у гостиницы «Дели» не произошло: здание все в том же полунедостроенном состоянии. Более того – практически никакой техники на площадке уже нет, осталась одинокая машина, охранника также не наблюдается. Представитель генподрядчика ООО «Авеста» Денис Климович отказался обсуждать причины заморозки стройки, по его словам, работы не столько приостановлены, сколько «несколько изменились, появились некоторые корректировки».

Как удалось узнать корреспонденту NDNews.ru, застройщик обратился за разрешением о переносе сроков сдачи объекта. Заявку одобрили, теперь гостиницу должны сдать до 31 декабря 2019 года. Впрочем, не исключено, что г-на Флеганова все-таки поторопят и заставят хотя бы как-то облагородить фасады. Завершить строительство к ЧМ-2018 он не успеет, но здание находится на гостевом маршруте. Как гостям будут показывать этот участок города, еще не определено, вероятно, части здания, выходящие на улицу Куйбышева и 8 Марта, все-таки отремонтируют до чемпионата, более скрытые участки занавесят.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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