Состоялся четвертый выпуск студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии»

96 студентов корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Пятеро выпускников окончили обучение с отличием и удостоились красных дипломов, «хорошистами» стали 28 молодых специалистов. Студенты освоили наиболее востребованные в металлургической промышленности специальности: «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «металловедение и термическая обработка металлов», «обработка металлов давлением», «технология машиностроения», – отмечают в пресс-службе предприятия. Лучшие выпускники уже трудоустроены на предприятия Группы ЧТПЗ. Компания также предоставляет студентам возможность бесплатно получить высшее образование на базовой кафедре УрФУ имени Б. Ельцина в Образовательном центре без отрыва от работы. – Выпускники программы «Будущее Белой металлургии» уже сейчас являются высококлассными специалистами. Дуальная система обучения, где 40% учебного времени занимает теория, 60% – отведено практическим занятиям, позволяет студентам осваивать работу на современном металлургическом оборудовании и овладевать сразу несколькими смежными профессиями, – прокомментировала директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.

В этом году 30 выпускников призывного возраста отправятся проходить срочную службу в подшефной воинской части в поселке Горный Щит. В рамках подготовки к поступлению в вуз преподаватели Образовательного центра Группы ЧТПЗ еженедельно приезжают в подшефную часть и проводят занятия с солдатами по программе вступительных экзаменов.

Корпоративная образовательная программа «Будущее Белой металлургии» действует с 2011 года. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для металлургии реализуется в государственно-частном партнёрстве между ЧТПЗ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем (ПМК). Инвестиции в проект составили 900 млн рублей, из них 700 млн вложил ЧТПЗ. Для успешного обучения на площадке Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) в 2011 году построен Образовательный центр, оснащенный самым современным лабораторным оборудованием. Обучение студентов проводится по дуальной системе (40% – теория, 60% – практика).

Екатеринбург, Июнь, Служба информации

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